به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شوشتری در نخستین نشست هم‌اندیشی نخبگان فرهنگی هنری منطقه پنج از تداوم اجرای چنین هم اندیشی‌‌هایی در تمام مناطق شهر تهران خبر داد و گفت: به غیر از این نشست‌ها، قرار است امسال به صورت جدی آیین‌های تجلیل از نخبگان شهر تهران در بخش‌های فرهنگی،‌ هنری را برگزار کنیم و این گونه مراسم‌‌ها با کمیت و کیفیت بالاتری نسبت به گذشته برپا می‌شوند.

وی افزود: شهرداری مستاجر مردم است و ما در قبال اعتماد مردم به شهرداری، وظیفه‌ سنگینی بر عهده داریم و در دستور کار شهرداری است که طبق نقشه یک یکم فرهنگی پایتخت عمل کند.

شوشتری با اشاره به فعالیت‌های سال گذشته سازمان اظهار داشت: آموزش مدیران مجتمع‌های ساختمانی را از منطقه 7 آغاز کردیم و امسال در تمام شهر گسترش خواهیم داد. همچنین قرار است به تمام شهروندان تهرانی کارت ویژه شهروندی داده شود تا عضو افتخاری سازمان شوند و از خدمات فرهنگی هنری سازمان استفاده کنند.

این مدیر فرهنگی از برگزاری جشنواره کسب حلال در کل شهر تهران و اهدای "نشان برکت"خبر داد و گفت: این جشنواره سال گذشته به صورت نمونه در منطقه 3 اجرا شد و 60 نفر از کسبه برتر منطقه به رای مردم معرفی شدند و امیدواریم با این حرکت، حس مسوولیت پذیری شهروندان را افزایش دهیم.

فعالیت دیگری که شوشتری از آن نام برد، معرفی شهرک نمونه در تهران است که در سال جدید، در هر منطقه یک شهرک نمونه معرفی خواهد شد.

نخستین نشست هم اندیشی نخبگان فرهنگ و هنر منطقه پنج،‌ با حضور سید محمدجواد شوشتری سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، قائم مقام شهردار منطقه پنج و 15نفر از نخبگان فرهنگی هنری ساکن منطقه پنج، شب گذشته در فرهنگسرای فردوس برگزار شد.