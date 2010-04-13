به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جمال الدین موسوی ظهر سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: ارائه آموزش های ایمنی به مردم جزو اصلی ترین وظایف سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد است که باعث کاهش حوادث می شود.

وی 4961 ساعت آموزش به اقشار مختلف جامعه را نتیجه برنامه ریزی و همت نیروهای این معاونت در سال 88 خواند و همچنین با اشاره به لزوم فرهنگسازی از سنین خردسالی از ارائه آموزش ایمنی به کودکان در مهد کودکها خبر داد و گفت: طی 637 ساعت آموزش در سال 88 بیش از 21 هزار نفر از نوآموزان مهد کودکها در این زمینه آموزش دیده اند.

موسوی از 1189 ساعت آموزش های ایمنی به 103 هزار نفر از دانش آموزان مدارس و 917 ساعت آموزش به دانش آموزان کار و دانش شهر مشهد اطلاع داد.

وی اظهار داشت: آموزش عمومی پرسنل ادارات، کارخانجات، دانشجویان ، شهروندان و ... با هزار و صدو بیست و هفت ساعت و تحت پوشش قرار دادن هفده هزار و صدو بیست و پنج نفر در مرحله بعدی فعالیتهای آموزشی این معاونت قرار گرفته است.

وی طرح آتش نشانان افتخاری را از برنامه های موفق آموزشی سازمان خواند و گفت: در این راستا دوره های آموزشی لازم طی 78 ساعت برای این آتش نشانان انجام شده است.

معاون آموزش و پیشگیر ی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد ارائه آموزش به متولیان و خادمان مساجد شهر در سال گذشته را از دیگر برنامه های این معاونت اعلام کرد و گفت: در این رابطه طی 40 ساعت به 1172 نفر در رابطه با ایمنی مساجد، حسینیه ها، تکایا،خانه های فرهنگ، فرهنگسراها، پارک شهروندی و کمپ ها آموزش های لازم ارائه شد.

موسوی با بیان اینکه در مواردی چون آموزش ضمن خدمت پرسنل سازمان نیز فعالیت داریم ، بیان داشت: این واحد در مباحث پیشگیری نیز وظایفی دارد که شامل بازدید ازاصناف، انبارها، جایگاه های سوخت، هتل ها و .. می شود که هر یک از این موارد با درخواست شهرداری های مناطق، سازمان بهزیستی ،اصناف و یا توسط خود سازمان به جهت پیشگیری از حوادث طبیعی صورت می گیرد.