به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه سه شنبه در نخستین نمایشگاه دستاوردهای زیست فناوری ایران با اشاره به اقدامات این معاونت در زمینه توسعه عملکرد ستادهای فناوریهای راهبردی افزود: از آنجا که نقشه راه، سیاست‌ها و برنامه‌های کلان در حوزه فناوریهای راهبردی باید مشخص شود از این رو اقدام به تهیه اسناد ملی در حوزه‌ فناوریها کردیم که این اسناد تدوین و در حال حاضر به مراجع ذیربط به منظور تصویب ارسال شده است.

وی تقویت ساختار ستادهای توسعه فناوریهای راهبردی را از دیگر برنامه های این معاونت نام برد و اضافه کرد: در راستای حمایت از ستادهای فناوری از آنها خواسته شد تا برنامه‌ها، سیاستها و طرح‌های کلان خود را تا پایان نیمه اول سال جاری اعلام کنند.

معاون علمی ریاست جمهوری دستاوردهای فناورانه را از اصلی ترین زیرساخت‌های قدرت ملی هر کشور خواند و ادامه داد:‌ براساس پیش بینی‌های صورت گرفته انتظار می‌رود که ظرف 20 سال آینده جمعیت 5/6 میلیاردی دنیا در سال 2005 به 3/8 میلیارد نفر بالغ شود که با افزایش تقاضا برای انرژی، آب، غذا و ارتقای کیفیت زندگی نیازمند تامین منابع جدید هستیم.

سلطانخواه استفاده از فناوری‌های نوین و زیست فناوری را از جمله راه حل های مناسب در این زمینه ذکر کرد و یادآور شد: زیست فناوری بستر مناسبی برای تامین غذا، تولید محصولاتی با مقاومت بالا در برابر آفات در حجم انبوه فراهم می‌ کند.

معاون علمی ریاست جمهوری با اشاره به فعالیت‌های محققان کشور در حوزه زیست فناوری خاطرنشان کرد: وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد کشاورزی در این زمینه ماموریت‌هایی دارند و برنامه‌هایی برای دستیابی این فناوری در دستور کار خود قرار داده‌اند.

وی به دست آوردن نتایج مطلوب در این حوزه را در گروه هماهنگی سایر دستگاه‌ها دانست و یادآور شد: برای این منظور معاونت فناوری ریاست جمهوری سیاست تشکیل ستادهای توسعه فناوری‌های راهبردی را در پیش گرفته که ایجاد ستاد زیست فناوری یکی از آنها است.

سلطانخواه تاکید کرد: ایجاد این ستاد نتایج مثبتی را به همراه داشت که از آن جمله می‌توان به برگزاری این نمایشگاه اشاره کرد.

معاون علمی ریاست جمهوری با تاکید بر هدفمند شدن منابع مالی در حوزه زیست فناوری گفت: ستاد توسعه زیست فناوری باید بتواند به صورت هدفمند هزینه‌ها و بودجه‌هایی که در این حوزه صرف می‌شود را مدیریت کند.

وی یکی از وظایف این معاونت را تکمیل چرخه فناوری در کشور نام برد و ادامه داد:‌از این رو ماموریت خود را در موفقیت دیگران تعریف کردیم.