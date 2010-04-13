به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی امامی میبدی ظهر سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به این که استفاده از دوچرخه علاوه بر تاثیر شگرفی که در کاهش آلودگی هوا دارد، یکی از راهکارهای اصلی در جهت کاهش ترافیک در کلانشهرها نیز محسوب می شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد با بیان اینکه رواج فرهنگ دوچرخه سواری نیازمند ایجاد تسهیلات ویژه ای برای دوچرخه سواران است، افزود: رانندگان می توانند با پارک وسیله نقلیه خود، این دوچرخه ها را که به طور رایگان در پارکینگ های عمومی سطح شهر همچون آلتون، رضا، خسروی و شهدا پشی بینی شده، تحویل بگیرند.

وی افزود: همچنین شهروندانی که متقاضی استفاده از دوچرخه هستند می توانند با ارائه کارت شناسایی معتبر به پارکینگ ها مراجعه و از دوچرخه های موجود استفاده کنند.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد اظهار امیدواری کرد که طی سال جاری مسیر ویژه دوچرخه سواری در خیابان کوهسنگی مشهد ایجاد شود.

