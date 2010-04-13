وحید خباززاده یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این همایش با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد با حضور مردم استان در روز جمعه، 27 فروردین‌ ماه جاری به مناسبت هفته سلامت برگزار می ‌شود.

وی با اعلام مسیرهای تعیین شده این همایش افزود: پیاده ‌روی خانوادگی از میدان شهید باهنر راس ساعت 8 صبح آغاز می‌شود و پس از طی مسیرهای تعیین شده از میدان‌های امام حسین(ع) و امام علی (ع) در ورزشگاه شهید نصیری، پایان می‌یابد.

خباززاده با بیان اینکه به منظور تشویق و ترغیب مردم به ورزش پیاده‌روی، جوایزی نیز در نظر گرفته شده است، بیان داشت: به شرکت‌کنندگان در همایش به قید قرعه 150 دستگاه دوچرخه اهدا می‌ شود.

وی هدف از برگزاری این همایش را گسترش و ترویج فرهنگ ورزش در جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به شور و استقبال فراوان خانواده‌های یزدی در همایش‌های گذشته، هیئت ورزش‌های همگانی استان یزد این همایش‌‌ها را استمرار می‌بخشد تا گام موثری در ارتقا سلامت جامعه برداشته شود.

رئیس هئیت ورزش‌های همگانی استان یزد با اشاره به تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب به امر ورزش و به ویژه ورزش همگانی، خاطرنشان کرد: پیاده‌روی و ورزش‌های همگانی باید در بین خانواده‌ها و اجتماع نهادینه شود.

خباززاده عنوان کرد: با توجه به نامگذاری امسال به نام سال همت مضاعف و کار مضاعف، هیئت ورزش‌های همگانی تلاش خود را برای ترویج ورزش‌های همگانی در بین خانواده‌ها چندین برابر خواهد کرد.

وی ادامه داد: بیماری‌های دیابت، قلبی، عروقی و چاقی از بیماری‌هایی است که در میان شهروندان یزدی شایع است و به نظر می‌رسد تنها راه مقابله با این بیماری‌ها که منشاء اصلی آن عدم تحرک و عادت به زندگی شهری است، ورزش کردن و پیاده‌روی به صورت منظم و به میزان حداقل نیم ساعت در روز است.

خباززاده خاطرنشان کرد: بیشتر پارک‌های اصلی شهر از جمله پارک‌های آزادگان، هفتم تیر، غدیر، شهداد، پارک کوهستان و ... به وسایل ورزشی تجهیز شده‌اند و هم‌اکنون بیش از 10 مربی آموزش دیده در پارک‌های شهر مستقر هستند تا به مردم آموزش‌های لازم در رابطه با ورزش‌های همگانی را ارائه دهند.

این عضو شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به زیرساختهای عمرانی صورت گرفته در سطح شهر نظیر پلها، زیرگذرها و گسترش ساخت فیزیکی شهر، اظهار امیدواری کرد که هیئت ورزش‌های همگانی استان یزد بتواند با همکاری استانداری، شهرداری، شورای شهر و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی گام موثری را در ارتقا زیرساخت‌ های معنوی و انسانی شهر که همان سلامت جامعه است، بردارد.

خباززاده هزینه کردن برای ورزش را سرمایه‌گذاری برای سلامت جامعه دانست و افزود: باید رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و مطبوعات استان توجه جدی و نگاه‌ ویژه‌تری به مقوله ورزش به ویژه ورزش‌های همگانی داشته باشند تا فرهنگ ورزش در بین خانواده‌ها گسترش یابد و نهادینه شود.