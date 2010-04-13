به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد هادی ایمانیه ظهر سه شنبه در جریان مراسم هفته سلامت و تقدیر از فعالین این عرصه افزود: این امر به طور طبیعی با همکاری دستگاه ها، رسانه ها و مردم به نتیجه خواهد رسید و در این راه به غیر از سیستمهای بهداشتی جامعه باید سایر مردم و ارگانها نیز در مورد مسئله سلامت اقدام و همکاری کنند.

وی با اشاره به اقدام سازمان بهداشت جهانی در معرفی برخی از شهرها به عنوان شهر دوستدار سلامت نیز بیان کرد: در این رابطه از تمامی ارگانها و بخشها تقاضا داریم که همکاریها و اقدامات لازم در مورد موضوع سلامت صورت داده تا شیراز نیز به عنوان یکی از شهرهای دوستدار سلامت مطرح شود و در این خصوص شورای اسلامی شهر شیراز و شهرداری می تواند نقش مناسبی را داشته باشد.

در ادامه یکی از خبرنگاران نیز به نمایندگی از خبرنگاران حوزه سلامت به سخنرانی در حوزه ارتباط سلامت و عرصه اطلاع رسانی پرداخت و گفت: اطلاع رسانی در حوزه سلامت جوانب خاص خودش را دارد و در این خصوص باید گفت اطلاع رسانی در این حوزه از دیدگاه خبرنگاران با اطلاع رسانی در سایر بخشها متمایز است.

نیکنام خوشنودی تصریح کرد: به طور معمول رسانه ها، خبرنگاران و کارشناسانی را برای حوزه سلامت انتخاب می کنند که از نظر اطلاعات عمومی و تحصیلات دانشگاهی و تخصصی به این حوزه سنخیت بیشتری داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه فعالیت در حوزه سلامت با کار خبر و اطلاع رسانی تکمیل می شود، افزود: در این راستا انتظار می رود که کار اطلاع رسانی و خبر به عنوان یکی از ابزارهای تخصصی حوزه سلامت نگریسته شود.