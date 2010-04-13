به گزارش خبرنگار مهر، عباس صاحب قدم لطفی امروز سه شنبه در مراسم افتتاح اولین نمایشگاه دستاوردهای زیست فناوری ایران با اشاره به فعالیت‌های ستاد زیست فناوری افزود: امیدواریم با تلاش و کار مضاعفو افزایش بودجه ها، سهم ایران از بازارهای بین‌المللی در حوزه زیست فناوری افزایش یابد.

وی گفت: در زمان ایجاد شورای عالی زیست فناوری میزان بودجه اختصاص داده شده حدود 8 میلیارد تومان بود که طبق سند ارائه شد طبق برنامه چهارم توسعه نیز 835 میلیارد تومان پیش بینی شد که همه آن محقق نشد اما انتظار می‌رود که بتوانیم در پایان سال متناسب با بودجه‌های هزینه شده دستاوردهای خوبی عرضه کنیم.

رئیس ستاد زیست فناوری گفت: انتظار این است که دولت بیش از پیش به این حوزه توجه کند تا بتوان در آینده شاهد برگزاری جشن‌های بزرگی در این عرصه باشیم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به پتانسیل‌هایی که در کشور وجود دارد، فاصله زیادی از سهم واقعی ایران در بازارهای بین‌المللی زیست فناوری داریم که امیدوارم این فاصله به زودی کم شود.

لطفی گفت: توسعه رشته‌های زیست فناوری، تقویت نیروی انسانی، ایجاد زیرساخت‌ها، اعطای بورسیه برای رشته ‌های خاص و مرتبط با زیست فناوری، اجرایی کردن طرح ها و پروژه‌های تحقیقاتی در مراکز پژوهشی از جمله اقداماتی است که در راستای توسعه این فناوری در کشور صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: با تشکیل ستاد زیست فناوری جهت ماموریت‌گرا و هدفمند شدن پژوهش‌های زیست فناوری اقداماتی صورت گرفت تا سهم ایران در حوزه زیست فناوری در دنیا افزایش یابد از این رو لازم بود نسبت به به روز کردن قوانین در حوزه زیست فناوری اقدام شود و کمک‌هایی به منظور توسعه و تقویت زیرساخت‌های تجهیزاتی و ساختاری و حمایت‌های مالی صورت گیرد.