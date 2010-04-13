به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور پیش از ظهر امروز سه شنبه در جلسه توسعه و امنیت پایدار شرق کشور، با تقدیر از تمامی اعضاء به خاطر اهتمام در پیگیری و اجرایی کردن مصوبات ، اظهار داشت : بخشی از موفقیت های بدست آمده در دستگیری سرکرده گروهک تروریستی شرق کشور و آزادی دیپلمات ربوده شده ایرانی در پاکستان به دلیل جدیت اعضاء در اجرایی کردن برنامه ها و اهداف تعیین شده می باشد .

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون با امنیت جامع و کامل در تمام کشور حاکم است افزود: موفقیت های بدست آمده باعث شده که شاهد افزایش سرمایه گذاری و گردشگری در مناطق مرزی شرق کشور باشیم .

محمد نجار با بیان اینکه باید برای استفاده حداکثری از ظرفیت ها ، برنامه ریزی هدف داری را تهیه و اجرا کرد ، تصریح کرد : وزارت کشور با جدیت به دنبال اجرایی شدن تمام مصوبات جلسات توسعه و امنیت پایدار است تا آینده روشن تری را درخصوص مسائل مرزی رقم بزند .

وی با اشاره به اینکه عزم دولت در حمایت از طرح های توسعه ای و بهبود وضعیت مردم مرزی جدی است ، اظهارداشت: برای ایجاد امنیت باید توجه ویژه ای به مرزها بشود و مردم این مناطق هیچ کمبودی احساس نکنند .

وزیر کشور از اعضاء خواست تا پیشنهادات خود را برای بهبود وضعیت مردم مناطق مرزی برای قرار دادن در مصوبات سفرهای استانی در مهلت مقرر شده ارائه دهند.

محمد نجار تأکید کرد: در تمامی طرح ها و برنامه های پیش بینی شده برای بهبود وضعیت مردم مناطق مرزی در کنار مسائل اقتصادی و معیشتی باید مسائل فرهنگی و هویتی نقش تعیین کننده ای را ایفا کنند چرا که این امور نقش مهم و قابل توجه ای در ایجاد امنیت پایدار دارند .

همچنین در این جلسه دستگاه های عضو شورای توسعه و امنیت پایدار شرق کشور ، گزارشی درخصوص برنامه ها و اقدامات انجام شده در مناطق مرزی شرق کشور ارائه کردند و تصمیماتی درخصوص وضعیت بازارچه های مرزی ، توسعه حمل ونقل و ترانزیت کالا ، مشارکت گسترده تر مردم در امور فرهنگی و اجتماعی اتخاذ شد.