به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث نیاز آذری ظهر سه شنبه در جمع اعضای تیم روباتیک دانشگاه آزاد اسلامی ساری شرکت کننده در پنجمین دوره مسابقات ملی ربوکاپ آزاد ایران گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در جهت تولید علم و توسعه علوم روباتیک و اختراعات و ابتکارات و هوش مصنوعی پیشگام و پیشتاز بوده است و پیشرفت علوم روباتیک و هوش مصنوعی در ایران مرهون تلاش مضاعف دانشگاه آزاد اسلامی است

وی از همت بلند اعضای تیم روباتیک دانشگاه آزاد اسلامی ساری برای شرکت در پنجمین دوره مسابقات روباتیک آزاد ایران معروف به ایران اپن تقدیر کرد و گفت: شما جوانان همیشه با کار و انگیزه مضاعف در راه اعتلای ایران اسلامی و تولید علم گام برداشته اید و در این مسابقات هم اثبات نمودید که میدان مسابقه میدان تجلی دانایی و توانایی است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری تصریح کرد: راهکار، ابتکار، خلاقیت و تلاش باز است و امیدوارم شاهد درخشش هرچه بیشتر شما دانشجویان عزیز باشیم و در این راستا هر نوع مساعدت و کمکی از سوی دانشگاه صورت خواهد گرفت.

وی از اعضای تیم روباتیک خواست تا در جهت توسعه و فراگیر کردن علوم رباتیک در دانشگاه آزاد اسلامی ساری گام عملی بردارند

همایون موتمنی معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ابراز امیدواری کرد تا با همت و تلاش بیشتر شاهد حضور شایسته تر اعضای تیم روباتیک دانشگاه آزاد اسلامی ساری در مسابقات ملی و بین المللی باشیم

عباس رضایی مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ساری نیز گزارشی در مورد نحوه حضور اعضای تیم روباتیک دانشگاه آزاد اسلامی ساری در پنجمین دوره مسابقات ملی ربوکاپ آزاد ایران ارائه کرد و گفت : تیم روباتیک دانشگاه آزاد اسلامی ساری در رشته مین یاب خودکار شرکت کرده بود و با وجود آنکه تیم روباتیک این دانشگاه برای اولین بار در یک مسابقه ملی شرکت کرده حضور در مرحله نهایی در بین ۴۸ تیم شرکت کننده داخلی و خارجی و قرار گرفتن در جمع هشت تیم فینالیست حکایت از عزم جدی دانشجویان عزیز عضو تیم روباتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری برای حضور موفق در عرصه های مختلف ملی و بین المللی دارد.

در پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی ربوکاپ آزاد ایران ، آمریکا یک تیم، انگلیس یک تیم، هلند با دو تیم، آلمان دو تیم، برزیل با دو تیم، چین 17 تیم، هند دو تیم، فیلیپین دو تیم و پاکستان با یک تیم در لیگ‌های ربات‌های امدادگر واقعی، روبات‌های خانگی، روبات‌های فوتبالیست سایز متوسط، سایز کوچک، لیگ واقعیت ترکیبی، ربات‌های انسان‌نما، مین‌یاب دستی و اتوماتیک، شبیه‌ساز امداد، شبیه‌ساز فوتبال دوبعدی و سه‌بعدی به رقابت پرداختند.