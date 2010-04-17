کشف دو سنگ نگاره تاریخی در گتوند خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، این دو سنگ نگاره که تاکنون از سوی سازمان میراث فرهنگی و کارشناسان آن مورد شناسایی قرار نگرفته در منطقه کیارس شهرستان گتوند و در حاشیه رودخانه کیارس واقع شده است.

سنگ نگاره های کشف شده بر روی تخته سنگهایی به اندازه یک در یک و نیم متر و در فاصله ده متری از رودخانه قرار دارد و بر روی آن نگاره هایی انتزاعی از یک بز بزرگ و چند بز دیگر در پیرامون آن به همراه چند حیوان دیگر کشیده شده است.

اگر چه تاکنون هیچ کارشناسی از میراث فرهنگی تحقیق بر روی نگاره های موجود بر روی این سنگ نگاره پژوهش و کنکاش نکرده است اما با توجه به نزدیکی آنها به نگارهای باستانی به نظر می رسد این سنگ نگاره از قدمت بالایی برخوردار باشد.

نقاط مختلف استان خوزستان از گذشته های بسیار دور مهد تمدن و زندگی بشر بوده است و به همین دلیل نیز پراکندی آثار باستانی در همه بخشها و نقاط این استان دیده می شود.

با این وجود اما شهرستان گتوند که محل واقع شدن این سنگ نگاره است اداره میراث فرهنگی ندارد و امور مربوط به میراث فرهنگی و حفاظت از آثار باستانی موجود در محدوده این شهرستان بر عهده میراث فرهنگی شوشتر است.