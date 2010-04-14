محمود زنده‌نام، مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو درباره تهیه نمایش‌هایی با موضوع طنز برای شبکه‌های مختلف رادیویی به خبرنگار مهر گفت: معاونت صدا در سال 88 تصمیم گرفت بخشی از نمایش‌های شبکه‌های مختلف رادیویی با موضوع طنز تهیه شود. این سیاست در سال 89 در دستور کار قرار گرفت و مرکز هنرهای نمایشی رادیو تعهد دارد 30 درصد از نمایش‌هایی که برای شبکه‌های مختلف رادیویی تهیه می‌کند با موضوع طنز باشد.

وی در ادامه افزود: به همین دلیل تهیه نمایش‌های طنز در دستور کار ما قرار دارد. پارسال برای تعدادی از شبکه‌ها رادیویی نمایش تهیه کردیم. امسال رادیوهای تجارت، ورزش، معارف و نغمات هم به جمع شبکه‌هایی که نمایش برایشان تولید می‌کنیم، اضافه شدند. قرار است برای این شبکه‌ها نمایش‌های الف تهیه کنیم.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو خاطرنشان ساخت: برای تهیه نمایش‌های هر شبکه یک کنداکتور مجازی طراحی کردیم تا نمایش‌های هر یک از شبکه‌های با یکدیگر همپوشانی نداشته باشد و از سوی دیگر به صورت منظم پخش شود. در مجموع ما به غیر از شبکه‌های ایران صدا، صدای آشنا و پیام که رادیو اینترنتی، برون مرزی و موسیقی هستند برای بقیه شبکه‌ها نمایش تولید می‌کنیم.

زنده‌نام یادآور شد: سعی می‌کنیم نمایش‌های طنزی که برای هر یک از شبکه‌ها تهیه می‌کنیم متناسب با ماموریت هر شبکه باشد. به عنوان مثال برای رادیو فرهنگ نمایش طنز فاخر باید تولید شود یا در رادیو سلامت نمایش‌ها باید با این موضوع تهیه شود. امسال تعهدات مرکز هنرهای نمایشی رادیو همچون پارسال است و چیزی اضافه نشده است. البته نمایش‌های مختلفی را برای شبکه نمایش تهیه می‌کنیم. امیدوارم این شبکه امسال افتتاح شود.

زنده‌نام درباره دشواری‌های نمایش‌های طنز توضیح داد: گرچه تهیه چنین نمایش‌هایی نیازمند دقت و وسواس بیشتر است، اما سال گذشته مرتب جلسات شورای طنز را برگزار کرده و با کارشناسان مختلف صحبت کردیم. بنابراین برای تولید نمایش‌های طنز آمادگی داریم. همچنین امسال گردهمایی با حضور نویسندگان خواهیم داشت و موضوع طنز هم یکی از بخش‌های این گردهمایی است. امیدواریم امسال نمایش‌های متنوعی تهیه کنیم.