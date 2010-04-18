به گزارش خبرنگار مهر، آثار انجمن مجسمه‌سازان با عنوان "مجسمه‌های کوچک" عصر روز گذشته با حضور طاهر شیخ الحکایی، رئیس و اعضای دیگر انجمن افتتاح شد.

یکی از تفاوت‌های این دوره با نمایشگاه سال‌های قبل محدودیت در ارتفاع آثار بود. در بروشور این نمایشگاه در مورد دلیل این محدودیت عنوان شده است: از مهم‌ترین خصوصیات این نمایشگاه، محدودیت در ابعاد آثار است. بدین معنی که ابعاد آثار نباید از 30 سانتی‌متر متجاوز باشند. مهم‌ترین دلیل برای انتخاب چنین محدودیتی تسهیل در ساخت و ارائه آثاری است که بتوان شرایط از هر لحاظ سخت مجسمه‌سازان را تا حدودی به اجرا و برگزاری آسان‌تر منجر کرد.

معصومه روستا که با اثری برنز به ارتفاع 20 سانتی‌متر به نام "رهایی" در این نمایشگاه شرکت کرده است، به خبرنگار مهر گفت: برگزاری نمایشگاه‌هایی از این دست بسیار خوب است چون حمایت از مجسمه‌سازان اندک است و این نمایشگاه باعث می‌شود حداقل یک بار در سال بتوانیم مروری بر آثار اعضا داشته باشیم.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات هنرمندان این است که پیدا کردن مکانی برای برگزاری نمایشگاه محدود شده است و گاهی باید شش ماه یا یک سال منتظر بمانیم که نگارخانه‌ای برای برگزاری نمایشگاه، زمانی تعیین کند.

روستا اما یکی از اشکالات نمایشگاه را وجود یک اثر از هر هنرمند ذکر کرد: یکی از اشکال‌های نمایشگاه این است که از هر مجسمه‌ساز تنها یک اثر به نمایش گذاشته می‌شود و برای همین برای اعضا محدودیت ایجاد می‌کند. البته این‌هم به دلیل فضای محدود نگارخانه‌ها است.

این مجسمه‌ساز در ادامه کیفیت این دوره را نسبت به دوره‌های قبل بهتر ارزیابی کرد: من هر سال در نمایشگاه‌های انجمن شرکت می‌کنم ولی این‌بار سخت‌گیری‌های بیشتری انجام شد از جمله اینکه حداکثر ارتفاع یک کار باید 30 سانتی‌متر باشد و همین مسئله باعث شد کیفیت کارها بهتر از دوره‌های قبل باشد.

روستا سپس خواستار برپایی اکسپوهای سالیانه و ایجاد مکان‌های نمایشگاهی بیشتر برای هنرمندان شد.

محمدرضا ذبیح الله زاده، کامبیز صبری، فرزانه مهری، علی شرافتی، مریم حاتمی، سارا قلی زاده، محمد امین ملکیان، سارا راه‌انجام، صبا نصیری، نغمه فکورزاده، پرستو سنماری، ندا مرادی، سولماز رحمانپور، محمدرضا یزدی، سهیلا رهایی، احسان حمامی طوسی، مجتبی رمزی، شهرزاد کانیدی نژاد، حسین رمزی، اکرم جهانپور، هومن سلیمی، محمد کرمی، زهرا شهامت‌پور، چیت‌ زن، شبنم حسینی، آذر شیخ بهایی، فرزانه عبدلی و مهیار اسدی از جمله هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه هستند.

این نمایشگاه به مدت یک هفته در نگارخانه ممیز خانه هنرمندان ادامه دارد. گران‌ترین اثر هم 3 میلیون تومان متعلق به پرستو سنمادی و ارزان‌ترین‌ اثر 200 هزار تومان قیمت دارد.