به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد علی عباسی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: از مجموع کارتهای صادر شده در استان تنها 500 کارت فعال هستند و بقیه تنها عضویت در اتاق را دارند.

وی با اشاره به عملکرد اتاق بازرگانی اراک در سال گذشته اظهار داشت: در سال گذشته اتاق یازرگانی در هزار و 450 پرونده در امور مالیاتی و هیئت های حل اختلاف از حقوق اعضای خود دفاع کرده است ضمن اینکه در تامین اجتماعی نیز 390 پرونده با حضور نمایندگان اتاق مورد بررسی قرار گرفته است.

عباسی خاطرنشان کرد: هماهنگی با ادارت صنایع، کار و امور اجتماعی، تامین اجتماعی، حمایت از سرمایه گذاری و تامین امنیت سرمایه گذاری با تعامل با دستگاههای ذی ربط از مهمترین برنامه ها و وظایف اتاق بازرگانی است که در این راستا اقبدامات ارزنده ای به انجام رسیده اسیت به گونه ای که می توان دوره چهارم اتاق را موفق ترین دوره کاری اتاق دانست.

وی با بیان اینکه هم اینک برخی واحدهایی که در استان مرکزی مستقر هستند کار ت بازرگانی خود را از دیگر استان ها دریافت کرده اند گفت: انتقال کارت های بازرگانی واحد هایی که در استان مستقر هستند به استان مرکزی به عنوان اصلی ترین اولویت کاری اتاق بازرگانی مطرح است و در این راستا اقدامات مناسبی از سوی اتاق بازرگانی ایران و اراک به انجام رسیده است.

رئیس اتاق بازرگانی صنایعه و معادن اراک بیان داشت: صادر شدن کارت های بازرگانی واحد هایی که در استان مستقر هستند در دیگر استان ها از جمله تهران هیچگونه مزیتی برای دارندگان آن در مقایسه با کارت های صادر شده دراستان وجود ندارد ولی تنها مزیت آن برای استان مرکزی واریز شدن بخشی از اعتباران قانونی این واحد ها به استان مرکزی است که این اعتبارات می توان استان مرکزی را از محرومیت خارج کنتد.

وی با اشاره به اینکه آلودگی های کارخانجات بزرگ را در استان مرکزی تحمل می کنیم و باید از مزایای حضور آنها نیز برخوردار باشیم تاکید کرد: در صورتی که واحدها کارت های بازرگانی خود را از استان دریافت کنند در اعزام ها، همایش ها، شرکت در نمایشگاه ها و تجارت و اعتبارات مرتبط با آن رسیدگی بیشتری به استان مرکزی از سوی مسئولان صورت خواهد گرفت.

عباسی از تلاش هیئت رئیسه اتاق بازرگانی صنایع و معادن اراک برای رسیدگی به وضعیت صنعت در اراک اشاره کرد و افزود: در این زمینه در سال گذشته 40 جلسه هیئات رئیسه، 10 جلسه هیئات نمایندگان در بخش های صنعت، تجارت و کشاورزی برگزار شده است که این آمار بیانگر فعالیت بالای اتاق برای رسیدگی به وضعیت صنعت در اراک بوده است.

نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران به عملکرد اتاق بازرگانی اراک در تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: در این زمینه در سال گذشته اعزام هیئت های تجاری به کشورهای تایلند، ازبکستان و کنیا به انجام رسیده است و علاوه بر آن گروهی از بازرگانان استان مرکزی در سفر دولت به برزیل با بازرگانان این کشور دیدارهایی را به انجام رساندند.

وی اتاق اراک را از جمله اتاق های برتر کشور دانست و گفت: اتاق بازرگانی صنایع و معادن اراک در میان 33 استان در رده پنج استان برتر کشور قرار دارد که این موضوع نشان دهنده توانمندی بالای اتاق در فعالیت های خود دارد.