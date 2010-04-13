به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری نود و نهمین اجلاس کنفرانس بین المللی کار وزیر کار و امور اجتماعی با رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران دیدار و گفتگو کرد.

شیخ الاسلامی در این دیدار با تبیین جایگاه سازمان بین المللی کار در سطح جهان، اظهار داشت: حضور در سازمان بین المللی کار فرصت مغتنمی است تا اقدامات و توفیقات جمهوری اسلامی در زمینه توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی، بهبود شرایط کار و افزایش رفاه اجتماعی را به گوش جهانیان برسانیم.

وی افزود: ویژگی که سازمان بین المللی کار را از سایر مجامع جهانی متمایز می کند 3 جانبه گرایی این سازمان است که در اجلاس آن علاوه بر نمایندگان دولتها، نمایندگان کارگران و کارفرمایان کشورهای عضو نیز حضور دارند. لذا نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی، با صرف وقت بیشتر با تحرک و برنامه ریزی در این عرصه حاضر شوند و برای نظام اسلامی در سطح جهانی ظرفیت های مناسبی را ایجاد کنند.

وزیر کار با اشاره به روند رو به رشد توسعه کمی و کیفی سازمانهای کارگری و کارفرمایی در کشور، بیان داشت: توسعه تشکلهای کارگری و کارفرمایی از اهداف و استراتژیهای وزارت کار بوده و باید شرایط را به نحوی فراهم کنیم که تمام کارگران و کارفرمایان در اقصی نقاط کشور که در صنایع، کشاورزی و خدمات، اشتغال به کار دارند، تشکل صنفی مقبول خود را تاسیس و در حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی خود از ظرفیت تشکلهای صنفی که متعلق به آنان است استفاده نمایند.

شیخ الاسلامی همچنین با اشاره به نقش و رسالت تشکلهای کارگری و کارفرمایی در رونق بخشیدن به فضای کسب و کار، توسعه پایدار بنگاههای اقتصادی و صیانت از نیروی کار، از زحمات اعضای هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان و نیز کانون عالی شورای اسلامی کار و نمایندگان کارگران در رابطه با تعیین مزد سال 89 تقدیر کرد.

در این دیدار اعضای کانون عالی کارفرمایان ایران نیز فرایند چگونگی حضور نمایندگان خود را اجلاس سازمان بین المللی کار را بیان کرده و جهت حضور موثرتر در این اجلاس، نظرات خود را بیان کردند.