به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سید بهرام نجفی زاده ظهر سه شنبه در جریان بازدید خبرنگاران استان مرکزی از مجهزترین آموزشگاه فنیب و حرفه ای خو.اهران کشور در اراک افزود: انتظار می رود با اتکام دوره های آموزشی کارآموزان در هفته های آینده تعداد گواهینامه های مهارتی صادر شده برای آنان به 50 هزار گواهینامه افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه مرکز فنی و ح رفه ای خواهران الزهرا(س) اراک در ارزیابی های صورت گرفته از سوی واحد بازرسی سازمان مرکزی آموزش فنی و حرفه ای کشور رتبه نخست را به دست آورده است، بیان داشت: مرکز فنی و حرفه ای خواهران الزهرا(س) اراک با ارائه 20 فعالیت آموزشی رایگان به علاقمندان و با داشتن مجهزترین امکانات آموزشی از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان مجهزترین مرکز آموزش فنی و حرفه ای کشور شناخته شده است.

نجفی زاده افزود: در این آموزشگاه پس از پایان دوره های آموزشی افراد پس از کسب نمره موفقیت در آزمون گواهینامه های بین المللی دریافت خواهند کرد.

وی اضافه کرد: این گواهینامه ها در رشته های تعمیرات سیستم های ایمنی و حفاظتی، متره و برآورد راه سازی، تعمیرات لوازم خانگی برقی، حرارتی و گردنده، تعمیرات تلفن همراه، سیستم های سوخت رسانی خودرو، سرویس های نگهداری خودرو، قلمزنی، معرق کاری، کارور، طراحی مدارات، نقش برجسته کاری روی سفال، قالب بافی تابلویی، طراحی فضای سبز، قطعه شناسی، مهندسی تبلیغات و بهینه سازی وب و برخی دیگر از رشته های عمومی آموزش می بینند.