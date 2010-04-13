به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احمد حاجی زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: در کل کشور دو میلیون واحد فرسوده روستایی وجود دارد که قرار است سالانه حدود 200 هزار واحد نوسازی و بهسازی شود.

حاجی زاده تعداد واحدهای روستایی استان را 80 هزار واحد ذکر کرد و یادآور شد: 50 هزار واحد فرسوده روستایی در استان نیازمند بازسازی است که قادریم سالانه پنج هزار واحد را نوسازی و بازسازی کنیم.

وی گفت: از مجموع 50 هزار واحد فرسوده روستایی استان تاکنون 20 هزار و500 واحد بازسازی شده که 48 درصد واحدها را شامل می شود وتا پایان سال 94 تمامی واحدهای باقیماده بازسازی و نوسازی خواهد شد.

اجرای طرح هادی در 234 روستای استان قزوین

حاجی زاده با اشاره به اهمیت اجرای طرح هادی روستاها نیز گفت: از مجموع 622 روستای با بیش از 20 خانوار در استان مطالعه طرح هادی 500 روستا آغاز شده که طرح هادی 47 روستا امسال اجرایی می شود.

وی افزود: طرح هادی در 171 روستای بالای 100 خانوار و 63 روستای کمتر از 100 خانوار هم اجرا شده که برای هر روستا بطور متوسط پنج میلیون تومان هزینه شده است.

حاجی زاده گفت: 60 درصد از اعتبارات هشت میلیارد تومانی اجرای طرح هادی روستایی در استان جذب شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین خاطر نشان کرد: اجرای طرح هادی در 164 روستای استان قزوین با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد تومان در دست اقدام است که عملیات آسفالت در 48 روستا، جدول گذاری در 82 روستا، خاکبرداری زیرسازی در 115 روستا، ساخت پل و ابنیه در 14 روستا، پیاده رو سازی در 49 روستا، عملیات سنگی در 29 روستا و ساخت خانه عالم در 24 روستا از جمله اقدامات انجام شده است.

صدور 45 هزار جلد سند منازل روستایی

حاجی زاده در ادامه این نشست خبری با بیان اهمیت سند دار کردن واحدهای روستایی گفت: تاکنون 45 هزار واحد مسکونی روستایی در استان قزوین سند دار شده است که هشت هزار واحد فاقد سند نیز در سالهای آینده سند دار می شوند.

وی اظهار داشت: در سال گذشته نیز شش هزار و450 فقره سند منازل روستایی در استان تحویل روستائیان منطقه شد.

ثبت نام بیش از هزار نفر در مسکن مهر شهرهای کوچک

مدیرکل بنیاد مسکن استان قزوین اجرای طرح مسکن مهر را گامی در مسیر تحقق خانه دار شدن مردم کم درآمد دانست و اظهار داشت: طرح مسکن مهر تاکنون در 19 شهر( از مجموع 25 شهر استان) کمتراز 25 هزار نفر جمعیت استان قزوین اجرا شده و قرار است یک هزار و 800 واحد مسکونی در این شهرها ساخته شود.

وی گفت: افراد دارای زمین در شهرهای کمتر از 25 هزار نفر جمعیت و نیز افراد بدون زمین می توانند در طرح مسکن مهر شرکت کنند که در این خصوص تاکنون یک هزار و 434 نفر در این طرح ثبت نام کرده اند که 907 نفر دارای زمین و 527 نفر بدون زمین بوده اند.

این مسئول به صدور 888 فقره پروانه ساختمانی در طرح مسکن مهرهم اشاره کرد و گفت: تاکنون یک هزارو 58 نفر از متقاضیان مسکن مهر در شهرهای کوچک برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شده اند.

حاجی زاده افزایش تسهیلات ساخت منازل روستایی به 10 میلیون تومان و مسکن مهر به 25 میلیون تومان را گام موثری در تقویت توان مالی متقاضیان کم درآمد برای خانه دار شدن دانست.