به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که برای گروه سنی ب و ج تهیه شده‌ به صورت رنگی و با تصویرگری پاتریک ویربلایت در پی ارائه تاریخچه مختصر و شرح این بازی مهیج برای کودکان است.

در این کتاب می‌خوانیم: در تابستان 2006 مردم خیلی زیادی به آلمان آمده بودند. خیلی‌ها از مکانهای بسیار دوری آمده بودند تا جام جهانی در آلمان را از نزدیک ببینند. در این جام جهانی، تیم ایتالیا قهرمان شد و تیمهای فرانسه و آلمان به مقامهای دوم و سوم دست پیدا کردند. این نتیجه چندان خوشایندی نبود و هیچکس انتظار آن را نداشت.

در کتاب "کتابچه فوتبال من" که با ویراستاری مصطفی رحماندوست به چاپ رسیده‌ است درباره مقولاتی همچون "مربی"، "باشگاه فوتبال"، "تعداد بازیکنها"، "دروازه‌بان"، "شرایط برنده شدن"، "مدت زمان بازی"، "مساحت زمین"، "خطا در بازی"، "جام ملتهای اروپا"، "جام ملتهای آسیا" و "بهترین بازیکنهای جهان" اطلاعاتی مناسب سن کودکان دیده می‌شود.

کتاب "کتابچه فوتبال من" با شمارگان 2000 نسخه در 24 صفحه و به قیمت 2800 تومان منتشر شده‌است.



