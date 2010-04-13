به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی به منظور ارج نهادن به فعالیتهای شورای سیاستگذاری جامعه ایمن شهر تهران در سطح مناطق این نشان را به شهرداری تهران اهدا کرد.

در متن این لوح آمده است: "آینده روشن این سرزمین و آرامش خاطر نسل فردا در گرو برنامه ریزی و تلاشی نستوهانه برای گسترش سلامت است. بذری که امروز در عرصه سلامت می کاریم، فردا درختی خواهد شد هرچه انبوه تر و پر سایه تر که فرزندان ایران را پناه خواهد داد.سایه ای عادلانه برای همه ایرانیان.

آن سازمان یکی از فعالان این جبهه ی مقدس است، جبهه ای که در پی گسترش عادلانه همه ی امکانات بهداشتی، درمانی و ارتقای سلامت برای آحاد این ملت بزرگ است.



در روز جهانی بهداشت از خدمات آن سازمان در حوزه سلامت قدردانی می کنیم و از درگاه حق، دوام این توفیق را آرزومندیم."