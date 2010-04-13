به گزارش خبرنگار مهر، معاونت دانشجویی وزارت علوم اسامی 7 نفر در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، 14 نفر در مقطع کارشناسی، 16 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 13 نفر در مقطع دکتری به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاههای دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور و جامع علمی کاربردی را اعلام کرده است.

مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

سهیلا بردبار / دانشگاه غیرانتفاعی غیر دولتی شیخ بهایی

سیده معصومه موسوی بیشه گاهی / آموزشکده فنی حرفه ای رشت

امیرحسین بنیا / دانشگاه جامع علمی - کاربردی

علی داربام / آموزشکده فنی حرفه ای شهید محمد منتظری

داریوش نصیری / دانشگاه جامع علمی - کاربردی

مریم صافی / آموزشکده فنی حرفه ای دختران نجف آباد

مصطفی جانقلی / دانشگاه جامع علمی - کاربردی

مقطع کارشناسی

سیده زینب عابدی / دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

محمد کاملی / دانشگاه گرگان

نادر صولتی فر / دانشگاه ارومیه

امیر فیروزنیا / دانشگاه صنعتی شریف

فائقه ایران نژاد / دانشگاه صنعتی اصفهان

محسن فتح الله بیاتی / دانشگاه صنعتی اصفهان

فائزه محمدی حاجی آبادی / موسسه آموزش عالی سوره

آلا عرفایی / دانشگاه فردوسی مشهد

منیره نامداری / دانشگاه الزهرا (س)

پریناز سجادیان / دانشگاه اصفهان

مجتبی بابایی / دانشگاه اصفهان

محمدجواد دهقان اشکذری / پردیس قم دانشگاه تهران

نوش آفرین کلانتر / دانشگاه لرستان

سید اکرم اولیایی طبایی / دانشگاه پیام نور

مقطع کارشناسی ارشد

فاطمه شکریان / دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

محمدتقی عبادی / دانشگاه فردوسی مشهد

محمدابراهیم مشکاتی / دانشگاه گرگان

محمدامیر نیکجو / دانشگاه امام حسین (ع)

شیما محبی / دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

میرمسعود سیدفخرآبادی / دانشگاه تبریز

محمدصادق میرزا ابوالقاسمی / دانشگاه شاهد

مهدی تقوی زاهد کلایی / دانشگاه صنعتی اصفهان

جواد کریمی اندانی / دانشگاه شیراز

فاطمه نظری چندکی / دانشگاه الزهرا (س)

رضا شجیع / دانشگاه فردوسی مشهد

فاطمه قدرتی / دانشگاه الزهرا (س)

سوگند قاسم زاده نساجی / دانشگاه الزهرا (س)

مهدی بشیری / دانشگاه ارومیه

شیوا حسینی فولادی / دانشگاه آزاد اسلامی

رهام یزدان پناه / دانشگاه آزاد اسلامی

مقطع دکتری

مجتبی حبیبی عسگرآباد / دانشگاه تهران

مرضیه مختاری پور / دانشگاه اصفهان

علی ملکی / دانشگاه شهیدبهشتی

علی حسین رضائیان قیه باشی / دانشگاه شهیدبهشتی

سعید سهرابی / دانشگاه علم و صنعت ایران

مهدی جلیلی قاضی زاده خیاط / دانشگاه تهران

علیرضا رضایی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پنام زرفام / دانشگاه صنعتی شریف

مجید الیاسی / دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

علیرضا رعایت جهرمی / دانشگاه شیراز

علی حسینی فرخی / دانشگاه شاهد

حسنعلی نقدی بادی / دانشگاه تربیت مدرس

پژمان کاظم پور / دانشگاه تربیت مدرس