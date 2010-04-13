به گزارش خبرنگار مهر، معاونت دانشجویی وزارت علوم اسامی 7 نفر در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، 14 نفر در مقطع کارشناسی، 16 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 13 نفر در مقطع دکتری به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاههای دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور و جامع علمی کاربردی را اعلام کرده است.
مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته
سهیلا بردبار / دانشگاه غیرانتفاعی غیر دولتی شیخ بهایی
سیده معصومه موسوی بیشه گاهی / آموزشکده فنی حرفه ای رشت
امیرحسین بنیا / دانشگاه جامع علمی - کاربردی
علی داربام / آموزشکده فنی حرفه ای شهید محمد منتظری
داریوش نصیری / دانشگاه جامع علمی - کاربردی
مریم صافی / آموزشکده فنی حرفه ای دختران نجف آباد
مصطفی جانقلی / دانشگاه جامع علمی - کاربردی
مقطع کارشناسی
سیده زینب عابدی / دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد کاملی / دانشگاه گرگان
نادر صولتی فر / دانشگاه ارومیه
امیر فیروزنیا / دانشگاه صنعتی شریف
فائقه ایران نژاد / دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن فتح الله بیاتی / دانشگاه صنعتی اصفهان
فائزه محمدی حاجی آبادی / موسسه آموزش عالی سوره
آلا عرفایی / دانشگاه فردوسی مشهد
منیره نامداری / دانشگاه الزهرا (س)
پریناز سجادیان / دانشگاه اصفهان
مجتبی بابایی / دانشگاه اصفهان
محمدجواد دهقان اشکذری / پردیس قم دانشگاه تهران
نوش آفرین کلانتر / دانشگاه لرستان
سید اکرم اولیایی طبایی / دانشگاه پیام نور
مقطع کارشناسی ارشد
فاطمه شکریان / دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدتقی عبادی / دانشگاه فردوسی مشهد
محمدابراهیم مشکاتی / دانشگاه گرگان
محمدامیر نیکجو / دانشگاه امام حسین (ع)
شیما محبی / دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
میرمسعود سیدفخرآبادی / دانشگاه تبریز
محمدصادق میرزا ابوالقاسمی / دانشگاه شاهد
مهدی تقوی زاهد کلایی / دانشگاه صنعتی اصفهان
جواد کریمی اندانی / دانشگاه شیراز
فاطمه نظری چندکی / دانشگاه الزهرا (س)
رضا شجیع / دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه قدرتی / دانشگاه الزهرا (س)
سوگند قاسم زاده نساجی / دانشگاه الزهرا (س)
مهدی بشیری / دانشگاه ارومیه
شیوا حسینی فولادی / دانشگاه آزاد اسلامی
رهام یزدان پناه / دانشگاه آزاد اسلامی
مقطع دکتری
مجتبی حبیبی عسگرآباد / دانشگاه تهران
مرضیه مختاری پور / دانشگاه اصفهان
علی ملکی / دانشگاه شهیدبهشتی
علی حسین رضائیان قیه باشی / دانشگاه شهیدبهشتی
سعید سهرابی / دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی جلیلی قاضی زاده خیاط / دانشگاه تهران
علیرضا رضایی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پنام زرفام / دانشگاه صنعتی شریف
مجید الیاسی / دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علیرضا رعایت جهرمی / دانشگاه شیراز
علی حسینی فرخی / دانشگاه شاهد
حسنعلی نقدی بادی / دانشگاه تربیت مدرس
پژمان کاظم پور / دانشگاه تربیت مدرس
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