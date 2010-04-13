به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، ابراهیم تقی زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هم اکنون دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی در 10 واحد و مرکز آموزشی فعال است، افزود: در این دانشگاه حدود 16 هزار دانشجو در 250 رشته مقطع کارشناسی و دو رشته مقطع کارشناسی ارشد مشغول تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه این دانشگاه حدود 100 هکتار زمین در استان دراختیار دارد، عنوان کرد: فضاهای آموزشی، رفاهی و ورزشی دانشگاه دارای زیر بنایی بالغ بر 56 هزار و 340 متر مربع است.

تقی زاده احداث شش واحد دانشگاهی با زیربنای هزار و 228 متر مربع در واحد های بشرویه، زهان، خضری، سرایان و خوسف، احداث سوله ورزشی با دو هزار و 500 متر مربع در نهبندان، احداث ساختمان اداری در بیرجند با سه هزار و 145 متر مربع زیربنا و احداث نمازخانه و سالن غذاخوری در قاین بایک هزار و 100 متر مربع زیربنا را از جمله برنامه های در دست احداث این دانشگاه برشمرد.

وی احداث سالن امتحانات در قاین با یک هزار و 860 متر مربع زیربنا، سالن اجتماعات در فردوس با یک هزار و 860 متر مربع زیربنا و کتابخانه دانشگاه بیرجند با دو هزار و 500 متر مربع زیربنا را از جمله پروژه هایی دانست که از یک ماه قبل در این استان آغاز شده است.



تقی زاده با بیان اینکه این دانشگاه از لحاظ اختصاص فضاهای آموزشی به دانشجویان در جایگاه دوم کشور قرار دارد، پیش بینی کرد که با بهره برداری از پروژه های در دست اجرا این دانشگاه تا پایان سال 1390 در جایگاه اول کشور قرار گیرد.



وی از فعال شدن کمیته نظارت و ارزشیابی در سال گذشته خبر داد و گفت: این کمیته هر ماه مشکلات کارکنان، اساتید، دانشجویان، امور اداری، مالی و آموزشی را مورد ارزیابی قرار می دهد.

تقی زاده در ادامه به انتشار نخستین خبر نامه پژوهشی این دانشگاه در اسفند ماه سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: هم اکنون فصلنامه پژوهشی دانشگاه نیز امسال منتشر می شود که دانشجویان می توانند طرحها و مقالات خود را با مشارکت اساتید در آن منتشر کنند.



وی در ادامه از برگزاری جشنواره کارآفرینی با همکاری سازمان کار و امور اجتماعی استان در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد.



رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی در پایان به برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب در سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: بالغ بر 60 میلیون تومان در سال جاری جهت خرید کتاب و نشریات داخلی و خارجی اختصاص یافته که هفت برابر اعتبار سال گذشته است.