به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، در این مراسم با حضور نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری از 30 خیر سلامت شهرستانهای شرق، مرکز و غرب استان تجلیل شد.

آیت الله سید صابر جباری، نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری در سخنانی اظهار داشت : برنامه ابدی جامعه مستلزم سلامت ابدی است که باید راه سعادتمندی به سلامت خود و جامعه بیندیشیم.

وی افزود: اسلام در ریشه یابی سلامت تاکید فراوان دارد و اینکه عملکرد در بدن سالم است از بیاناتی است که در جامعه رسوخ یافته است.

وی گفت: اسلام خواهان ضرر و زیان در سلامت جامعه نیست و سلامت جامعه وظیفه اسلامی دینی برای آحاد جامعه است زیرا اسلام خواهان تندرستی و جامعه سالم است.

جباری بیان داشت: سلامت هر جامعه بیانگر سلامت حکومت آن جامعه است و باید با استفاده از شادابی و تندرستی خیران بهره وری را افزایش دهیم.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بهشهر اظهار داشت: سلامت از تاکیدات دین مبین اسلام است که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

محسن باقری با بیان اینکه فرهنگسازی و هدفمندسازی سلامت و بهداشت بر اساس نیاز سیستم باید در دستور کار قرار گیرد، بیان کرد: شهرستان بهشهر دارای 16 مرکز بهداشت، 52 خانه بهداشت، دو پایگاه بهداشت و درمان، دو بیمارستان دولتی و دو بیمارستان خصوصی است.

باقری شاخصه های مهم سلامت را تنها در بهداشت ندانست و خاطرنشان کرد: باید رفاه نسبی در جنبه های اجتماعی ، فرهنگی ، جسمی ، روحی و روانی در جامعه ایجاد شود و در این راستا 70 درصد بهداشت جامعه با مسئولان و مردم جامعه و حداکثر 30 درصد بهداشت جامعه با مسئولان بهداشت و درمان است.