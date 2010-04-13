به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سید بهرام نجفی زاده عصر سه شنبه درجمع خبرنگاران در اراک افزود: این مقدار آموزش در قالب 300 حرفه آموزشی در 19 مرکز آموزش دولتی، جوار بین کارگاهی صنایع، جوار بین دانشگاهی، مراکز سیار و نیز 286 آموزشگاه آزاد در بخشهای مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی ارائه شده است.

وی اضافه کرد: در سال گذشته، در حوزه آموزش در مراکز ثابت که عمدتا آموزش های پایه و تخصصی را شامل می شود دو میلیون و 379 هزار و 313 نفر ساعت آموزش به متقاضیان دریافت این آموزش ها ارائه شده است.

نجفی زاده به آموزش های سیار ارائه شده در این مدت اشاره کرد و اظهار داشت: آموزش های سیار این سازمان به روستائیان، ندامتگاه ها و پادگان ها بوده است که در سال گذشته یک میلیون و 19 هزار و 927 نفر ساعت را شامل شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی افزود: در راستای سیاست های سازمان آموزش فنی و حرفه ای مبنی بر افزایش توانمندی های نیروهای فارغ التحصیل دانشگاهی و با توجه به صنعتی بودن استان مرکزی و ضرورت تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز این بخش، با توجه به نیازسنجی های صورت گرفته 887 هزار و 636 نفر ساعت آموزش در دو بخش مهارت های پیشرفته و اموزش در صنایع به افراد ارائه شده است.

وی بیان داشت: با توجه به توانمندی بالای بخش خصوصی برای ارائه آموزش های فنی و حر فه ای مورد نیاز به افراد علاقمند پنج میلیون و 984 هزار نفر ساعت در قالب 286 آموزشگاه به افراد خدمات آموزشی ارائه شده است که این میزان 55 درصد از مجموع آموزش های ارائه شده این سازمان را تشکیل می دهد.

وی ابراز امیدواری کرد در صورت تخصیص اعتباران مورد نیاز برای اجرای برنامه های این سازمان در سال جاری میزان ارائه خدمات آموزشی به افراد متقاضی تا 20 درصد افزایش یابد.