به گزارش خبرگزاری مهر، سید فتح الله حسینی با مقایسه وضعیت پیش از احداث تونل توحید و پس از آن در منطقه 10 افزود: ترافیکی که به تبع بار سنگین ازدحام اتومبیل ها از سوی اتوبان نواب به منطقه 10 تحمیل می شد، در گذشته مشکلات زیادی را برای ساکنان این منطقه ایجاد کرده بود. خیابان آذربایجان، رودکی، قصر، خوش و ... از جمله شلوغ ترین محورهای مرتبط با نواب بودند.

وی ادامه داد: اتوبان یادگار امام (ره) نیز که در ضلع غربی منطقه 10 قرار دارد متحمل بار ترافیکی اتومبیل هایی که از شمال به سمت جنوب تردد می کردند ، بود . اما هم اکنون با افتتاح تونل توحید، افرادی که از خیابان جمهوری، جیحون و حتی یادگار امام به سمت جنوب در حرکتند، مسیر تونل توحید را انتخاب کرده و معابر محلی این منطقه را تخلیه می کنند.

شهردار منطقه 10 تاکید کرد: افرادی که از اتوبان چمران وارد تونل توحید می شوند، با ترافیک بسیار روان و آرامی روبرو هستند، اما مشکل زمانی ایجاد می شود که اتومبیل ها برای تغییر مسیر به سمت خیابان امام خمینی (ره) باید عرض نواب را قطع کنند.

وی در ادامه توضیح داد: مشکل ترافیک رینگ حق شناس به دلیل عرض کم اتوبان نواب است. در این قسمت اتومبیل هایی که قصد ورود به خیابان امام خمینی (ره) را دارند می بایست تا حق شناس ادامه مسیر دهند و به این ترتیب حرکتی ضربدری در این بخش اتفاق می افتد که دارای خطرات زیادی است از این رو برای این مشکل طی جلساتی که با پلیس راهور نیز داشتیم، مسیر تندرو به کندرو بسته شد و خودروها نمی توانند مستقیما وارد خیابان امام خمینی(ره) شوند و تنها کندرو به تندرو باز است.

حسینی همچنین در خصوص افزایش حجم تردد خودروها در این محور خاطرنشان کرد: وقتی تونل توحید راه اندازی شد، خودروهای بیشتری برای رفتن به سمت فرودگاه امام خمینی (ره) ، بهشت زهرا (س) ، قم و مناطق جنوبی از این محور استفاده کردند. از این رو حجم تقاضا از این محور افزایش زیادی داشت.

شهردار منطقه 10 افزود: تمام خودروهایی که از تونل توحید عبور کرده اند می دانند که علیرغم تعیین سرعت 60 کیلومتر در ساعت در داخل تونل، هیچ خودرویی با این سرعت حرکت نمی کند. بلکه اغلب با سرعتی بسیار بیشتر از این سرعت در حال تردد هستند. بنابراین کاملا روشن است که تونل توحید موفق به کنترل و کاهش ترافیک این محور شده و تاثیرات آن در مناطق همجوار و به خصوص منطقه 10 با بیش از 30 تا 40 درصد کاملا محسوس است.