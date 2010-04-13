به گزارش خبرنگار مهر در قزوین امیر سرتیپ دوم ستاد عبدالرضا شهری در آستانه فرارسیدن روز ارتش ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان اظهار داشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران با تقدیم 48 هزار شهید دین خود را به اسلام و انقلاب ادا کرد و امروز نیز مردانه در صیانت از حریم مقدس نظام اسلامی با اقتدار ایستاده است.

وی افزود: ارتش بعد از جنگ، فصل جدیدی را در فعالیتهای نوین خود آغاز کرد و با پاکسازی مین های به جای مانده از جنگ و تقدیم شهدای دیگری زمینه بازگشت هموطنان جنگ زده به شهرهای خود را فراهم کرد.

امیر شهری با بیان دستاوردهای نظامی در ارتش خاطرنشان کرد: ارتش جمهوری اسلامی تحت فرماندهی مقام معظم رهبری به پیشرفت های خوبی در زمینه های گوناگون دست یافت و با طراحی، ساخت و تولید انبوه سلاح، تجهیزات و ادوات نظامی به خودکفایی ارزشمندی دست یافت.

فرمانده ارشد نظامی آجا در استانهای قزوین و زنجان همچنین گفت: طراحی و ساخت تانک ذوالفقار، ناوشکن جماران و هواپیمای آذرخش و دیگر دستاوردهای نظامی ایران در منطقه بی نظیر است و ارتش را بلند آوازه و سرفراز کرده است.

امیر شهری گفت: ارتش امروز قوی ترین نیروی منطقه را دارد و آمریکا و ایادی آن قادر به حمله نظامی به کشور ما نیستند و بعید می دانم چنین کاری کنند زیرا با جواب دندان شکن رزمندگان شجاع ما روبرو خواهند شد.

وی از پاکسازی زمین های آلوده به مین در مناطق مرزی کشور هم خبر داد و اظهار داشت: در مدت 10 سال گذشته دو هزار و 650 هکتاراراضی آلوده به مین در جنوب و غرب کشور توسط نیروهای ارتش پاکسازی شده است که در این عملیات 238 هزار و 48 عدد مین ضد نفر، 33 هزار و 117 مین ضد خودرو، 648 هزار و 88 عدد انواع گلوله عمل نکرده در این مناطق جمع آوری و پاکسازی شده است.

فرمانده لشگر 16 زرهی قزوین تصریح کرد: در عملیات پاکسازی مناطق آلوده هشت تن از کارکنان لشگر 16 زرهی قزوین شهید و 58 نفر نیز مجروح شده اند.

وی تقدیم دو هزار و 975 شهید، 12 هزار جانباز و دو هزار و 200 آزاده را از افتخارات ارتش ذکر کرد.

امیر شهری با اشاره به برنامه های ویژه روز ارتش در قزوین هم گفت: عطر افشانی مزار شهدا، رژه نیروهای پیاده و موتوری نیروهای مسلح، شرکت در نماز جمعه، دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین و برپایی نمایشگاه دستآوردهای ارتش جمهوری اسلامی در قزوین را از مهمترین برنامه های روز ارتش در قزوین و شهرستانهای استان اعلام کرد.