محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای اولین بار در کشور در مناطق فندق کاری اشکورات رودسر عامل بیماری لکه برگی یا لکه قهوه ای ناشی از قارچ Mamianieff cory Ri از سوی محققان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان شناسایی و معرفی شده است.

وی اظهارداشت: قارچ عامل این بیماری در مناطقی که دارای آب و هوای مرطوب و به ویژه مه آلود است، موجب خزان نابهنگام برگهای درخت فندق می شود بطوریکه میزان خسارت ناشی از این بیماری تا 30 درصد محصول از نظر کمی و کیفی برآورد می شود.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان با اعلام اینکه این آلودگی معمولا همه ساله از نیمه دوم خرداد ماه آغاز و تا اوایل مهر ماه ادامه می یابد، افزود: درجه حرارات 15-22 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 70-90 درصد برای فعالیت این قارچ مناسب است.

وی یادآور شد: سطح زیر کشت فندق در منطقه اشکورات رودسر افزون بر 10 هزار هکتار تخمین زده می شود و بدین لحاظ این منطقه یکی از با ارزش ترین ذخایر ژنتیکی فندق در ایران است.