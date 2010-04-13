به گزارش خبرگزاری مهر، هانس بلیکس هفته ‌گذشته ‌در حاشیه نشست ‌اعضای ‌مجمع ‌بین ‌المللی ‌لوکزامبورک، ‌یک ‌مجمع ‌معتبر ‌بین ‌المللی، در گفتگو با ‌"نزاویسیمایا ‌گازتا" ‌گفت: ‌دلایل و مدارک مستندی مبنی بر وجود برنامه نظامی هسته ای در ایران وجوئد ندارد.



وی ‌ضمن اقتصادی خواندن واردات سوخت و ‌ستایش ‌از ‌تلاشهای ‌جامعه ‌بین ‌المللی ‌برای ‌متقاعد ‌کردن ‌ایران ‌به ‌تعلیق ‌غنی‌سازی ‌اورانیوم ادعا کرد ‌پیشنهادهای ‌خوبی ‌در ‌زمینه ‌اصلاح ‌روابط ‌اقتصادی، ‌کمک ‌به ‌الحاق ‌ایران ‌به ‌سازمان ‌تجارت ‌جهانی ‌و ‌حتی ‌کمک ‌به ‌توسعه ‌برنامه ‌هسته ‌ای ‌صلح‌آمیز ‌در مقابل ‌امتناع ‌از ‌غنی‌سازی ‌اورانیوم ‌مطرح ‌شده ‌است. ‌

بلیکس ‌معتقد ‌است ‌که ‌یک ‌نوع ‌فشار ‌اقتصادی ‌بر ‌تهران ‌می‌‌تواند ‌نتیجه ‌بدهد. ‌ولی ‌اگر ‌زیاده‌روی ‌شود، ‌این ‌فشار ‌غیر‌سازنده ‌خواهد ‌شد.

بازرس سابق تسلیحات کشتار جمعی سازمان ملل متحد در عراق افزود: ‌"معلوم ‌است ‌که ‌ایرانیان ‌ملت ‌مغروری ‌هستند. ‌آنها ‌نمی ‌‌خواهند ‌که ‌کسی ‌آنها ‌را ‌از ‌پشت ‌هل ‌دهد. ‌بنا ‌بر ‌این، ‌فکر می‌‌کنم ‌که ‌باید ‌بیشتر ‌بر ‌گفتگو ‌و ‌وعده‌‌ها ‌تأکید ‌کرد ‌تا ‌بر ‌چوب ‌و ‌چماق".



به ‌عقیده ‌وی، ‌ایالات ‌متحده ‌می‌‌تواند ‌به ‌ایران ‌دو ‌انگیزه و امتیاز ‌پیشنهاد ‌کند ‌که ‌تا ‌کنون ‌عنوان ‌نشده ‌است؛ اولاً، ‌آمریکا ‌می‌‌تواند ‌ضمانت ‌بدهد ‌که ‌به ‌ایران ‌حمله ‌نکند .‌ ‌ایرانیان ‌فراموش ‌نکرده‌اند ‌که ‌در ‌سال ‌1953 ‌سازمان ‌"سیا" ‌محمد ‌مصدق ‌نخست ‌وزیر ‌وقت ‌را ‌سرنگون ‌کرده ‌بود. ‌کنگره ‌ایالات ‌متحده ‌هر ‌سال ‌به ‌فعالیت ‌معطوف ‌به ‌سرنگونی ‌رژیم ‌ایرانی ‌میلیون‌ها ‌دلار ‌اختصاص ‌می‌دهد.



‌ثانیاً ‌وعده ‌برقراری ‌روابط ‌دیپلماتیک ‌با ‌ایران ‌می‌‌تواند ‌مفید ‌باشد. ایالات ‌متحده ‌هر ‌دو ‌مورد ‌فوق ‌را ‌به ‌کره ‌شمالی ‌پیشنهاد ‌کرده ‌بود. ‌بنا ‌بر‌این، ‌نمی ‌‌توان ‌گفت ‌که ‌همه ابزارهای ‌دیپلماتیک ‌در ‌زمینه ‌ایران پایان یافته ‌است.



مدیر اسبق آژانس ابتکارات وسیع‌ تر و از جمله تبدیل خاورمیانه به منطقه عاری از سلاح‌‌های هسته‌ای را اندیشه ای تحقق‌ناپذیر در شرایط فعلی دانست .



بلیکس در پایان گفت: "به نظر من، تعریف از منطقه عاری از تسلیحات هسته ای باید وسیعتر باشد و شامل نه تنها امتناع از سلاح‌‌های هسته‌ ای بلکه فعالیت در چارچوب چرخه هسته‌ای یعنی غنی‌سازی و عمل آوردن اورانیوم باشد. این اندیشه تا کنون در سطح بین المللی مورد بحث قرار نگرفته است."