به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ابراهیم زاده عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران خبرگزاری ها گفت: با وجود اینکه از سوی فدراسیون هندبال کشورمان اعلام شده بود، تیم هندبال ساحلی مازندران قهرمان رقابتهای هندبال ساحلی ایران در تورنمنت بین المللی شرکت می کند که متاسفانه باشگاه های ذوب آهن و ارومیه بازیکنان مازندرانی خود را به تیم اعزامی استان ندادند.

وی افزود: صادق جان علی زاده، احد آقایی و حسن فرزانه از تیم ارومیه و عباس اسدزاده، علی تاج بخش، مسعود محسنی از تیم ذوب آهن بودند که تیم هندبال ساحلی مازندران برای حضور آنان در عمان برنامه ریزی کرده بود.

رئیس هیئت هندبال مازندران حرف و حدیث های موجود در خصوص مشکلات مالی برای عدم اعزام تیم مازندران به عمان را رد کرد و گفت: خوشبختانه اسپانسر خوبی برای اعزام مازندران به عمان فراهم شده بود و هیچ مشکل مالی نبود.

ابراهیم زاده با بیان اینکه بازیکنان سالنی باز مازندران در هندبال ساحلی نیز تجربه بازی کردن داشتند، تصریح کرد: به علت مشکلات پیش آمده از سوی عدم همکاری باشگاه ها و نبود رحیمی رئیس سابق و مستعفی فدراسیون هندبال باعث شد تا سه روز قبل از اعزام به عمان، انصراف خود را از حضور در این رقابتها اعلام کنیم.

وی ادامه داد: پس از انصراف مازندران، تیم هرمزگان بلافاصله جایگزین تیم مازندران شد که در ترکیب اعزامی این تیم فقط یک ساحلی باز دیده می شد و بقیه سالنی بازی می کردند.

وی گفت: مسابقات چهارجانبه هندبال ساحلی در کشورعمان از امروز آغاز شده و تا بیست و ششم فروردین ماه جاری با حضور تیم های ملی کویت، پاکستان، عمان (میزبان جام) و هرمزگان (نماینده ایران) در شهر مسقط پایتخت این کشور آغاز شده است.

رئیس هیئت هندبال مازندران، کسب دوره قهرمانی، نائب قهرمانی و مقام های برتر در 9 دوره از برگزاری مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی کشور برای تیم مازندران را از مهمترین دلایل انتخاب تیم مازندران برای شرکت در تورنمنت کشور عمان عنوان کرده بود که بهمن ماه پارسال مورد موافقت رئیس فدراسیون هندبال قرار گرفته بود.