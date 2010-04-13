به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، وزیر مسکن و شهرسازی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از طرح مسکن مهر سمنان در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: عمده واحد های مسکن صنعتی سازی در کشور تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه دولت حمایت خاصی از تولید کنندگان واحدهای صنعتی خواهد داشت، گفت: حجم تسهیلات مسکن مهر از 15 به 25 میلیون تومان افزایش یافته است.

به گفته وی، کسانی که بتوانند در این زمینه مسکن صنعتی تولید کنند دولت به صورت تضمینی محصولات آنها را خریداری می کند.

وزیر مسکن با بیان اینکه انقلاب ساخت مسکن در کشور توسط دولت ایجاد شده است، گفت: دیگر زمان ساخت خانه های سنتی تمام شده است و باید به روش صنعتی روی آوریم.

وی گفت: با افزایش میزان وام و پشتیبانی سیستم بانکی از طرح مسکن مهر و قرض الحسنه شدن وام مسکن اعتقاد راسخ داریم تا مشکل مسکن مهر را در کشور حل کنیم.

نیکزاد با بیان اینکه کشور تا سال 92 نیازمند مسکن است و به دلیل هرم جمعیتی موجود در کشور نیاز به ازدواج و اشتغال جوانان بیشتر است، گفت: از سال 92 به بعد هرم جمعیتی کشور رو به کاهش خواهد بود و نگاه دولت ظرفیت سازی برای حل مشکل مسکن در این سالها است.

وی در خصوص خرید و فروش وام مسکن مهر گفت: تسهیلات فقط برای ساخت پرداخت می شود و دولت سعی کرده است تا 80 درصد ساخت یک واحد مسکونی را با وام تامین کند و بحث خرید و فروش وام اصلا وجود ندارد و ما این مسئله را قبول نداریم.

وزیر مسکن و شهرسازی ادامه داد: برای حل مشکل مسکن در کشور با چند کشور خارجی مذاکره شده است و دولت تصمیم راسخ دارد از همه روش ها برای مسکن دار شدن مردم استفاده کند.

به گفته وی، رایزنی جدی با چند کشور انجام دادیم و دو قرارداد با شرکت های کره ای در حجم زیاد به صورت بلند مرتبه سازی با قیمت مناسب انجام شده است .

نیکزاد افزود: با شرکت ترکیه ای و چینی نیز برای احداث مسکن مذاکره شده است.

وی بدون اشاره به مقدار خط اعتباری برای وام های مسکن روستایی گفت: خط اعتباری خوبی امسال اختصاص یافته است و در مورد ساخت مسکن در روستاهای با جمعیت بالا هر تعداد روستایی که تسهیلات بخواهد محدودیتی نداریم.