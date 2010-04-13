به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، وزیر مسکن و شهرسازی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان 220 تختخوابی سمنان گفت: در حال حاضر 141 بیمارستان با بیش از 17 هزار و 700 تخت در کشور در حال ساخت و اجراست.
علی نیکزاد گفت: برای به بهره برداری رسیدن بیمارستانها در حال ساخت کشور علاوه بر اعتبارات جاری نیاز به 120 میلیارد تومان تخصیص اعتبار دیگر است.
به گفته وی، بیمارستان 220 تختخوابی آموزشی سمنان با 97 درصد پیشرفت فیزیکی ظرف یک ماه آینده آماده تحویل به وزارت بهداشت و آموزش پزشکی جهت تجهیز است.
وی ادامه داد: این بیمارستان هماکنون به مراحل پایانی انجام عملیات ساختمانی خود نزدیک میشود و تا یک ماه آینده برای تجهیز و تحویل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میشود.
وی با بیان اینکه این بیمارستان از مصوبات سفر رهبری است، گفت: این بیمارستان در زمینی به وسعت چهار هکتار و زیربنایی 23 هزار و 700 مترمربع در حال احداث است.
بیمارستان سمنان دارای خدمات اعمال جراحی، اعمال زایمان، اورژانس، درمانگاه، فیزیوتراپی و داروخانه است که علاوه بر خدمات درمانی عنوان شده خدمات تشخیصی هم مانند رادیولوژی، سونوگرافی، آزمایشگاه تشخیص پزشکی، خدمات اداری و خدمات پشتیبانی به مراجعین ارائه خواهد شد.
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