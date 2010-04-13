به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، وزیر مسکن و شهرسازی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان 220 تختخوابی سمنان گفت: در حال حاضر 141 بیمارستان با بیش از 17 هزار و 700 تخت در کشور در حال ساخت و اجراست .

علی نیکزاد گفت: برای به بهره برداری رسیدن بیمارستانها در حال ساخت کشور علاوه بر اعتبارات جاری نیاز به 120 میلیارد تومان تخصیص اعتبار دیگر است .

به گفته وی، بیمارستان 220 تختخوابی آموزشی سمنان با 97 درصد پیشرفت فیزیکی ظرف یک ماه آینده آماده تحویل به وزارت بهداشت و آموزش پزشکی جهت تجهیز است.

وی ادامه داد: این بیمارستان هم‌اکنون به مراحل پایانی انجام عملیات ساختمانی خود نزدیک می‌شود و تا یک ماه آینده برای تجهیز و تحویل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌شود.

وی با بیان اینکه این بیمارستان از مصوبات سفر رهبری است، گفت: این بیمارستان در زمینی به وسعت چهار هکتار و زیربنایی 23 هزار و 700 مترمربع در حال احداث است .

بیمارستان سمنان دارای خدمات اعمال جراحی، اعمال زایمان، اورژانس، درمانگاه، فیزیوتراپی و داروخانه است که علاوه بر خدمات درمانی عنوان شده خدمات تشخیصی هم مانند رادیولوژی، سونوگرافی، آزمایشگاه تشخیص پزشکی، خدمات اداری و خدمات پشتیبانی به مراجعین ارائه خواهد شد.