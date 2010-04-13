به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، این خودرو پژو پارس مدل 1387 به شماره 95 - 435 ب 59 است که مالک آن در چهاردهم بهمن سال 1388 در پی مراجعه برای اخذ عدم خلافی متوجه می شود که در سیستم ناجا برای آن سه مورد اعلام سرقت شده است.

مالک این خودرو می گوید: در پی مراجعه به مراجع گوناگون از جمله پلیس راه، آگاهی و اداره بازرسی تاکنون 2 مورد از شکایت باطل شده است اما همچنان در سیستم مرفوک نیروی انتظامی (مرکز فرماندهی و کنترل ناجا) شکایتی از خودرو مبنی بر سرقت موجود است که علیرغم پیگیریهای متعدد هنوز مشکل حل نشده است.

وی خاطرنشان کرد: حدود سه ماه است که این موضوع را پیگیری می کنم اما مسئولان امر از من خواسته اند برای پیگیری جدی و مؤثرتر به تهران بروم.