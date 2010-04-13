به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر مهدی رفیعی بعد از ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب که به رغم کنترل مبادی و گلوگاههای ورودی قم باز هم شاهد قاچاق دام به استان هستیم، اظهار داشت: باتوجه به شرایط ویژه قم در زمینه دامداری و سود بسیاری که از راه قاچاق دام نصیب افراد سودجو میشود، متأسفانه به طور کامل نمیشود از ورود دام به استان جلوگیری کرد و شیوع بیماریهای گوناگون یکی از عوارض این امر است که خسارات زیادی به صنعت دام استان تحمیل میکند.
وی مشکل اصلی مجتمع دامداری دامشهر را نبود مدیریت اعلام کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه استان قم در چهار راه مواصلاتی کشور قرار داشته و از طرفی در زمینه دامداری نیز پتانسیل بالایی دارد لذا ما شاهد حضور دام از 23 استان کشور در قم هستیم که این امر در نظارت بر کلیه ورود و خروجهای دام از استان مشکل ایجاد کرده است.
وی افزود: در همین راستا طی سال گذشته 520 هزار رأس گوسفند و بز از استانهای دیگر وارد قم شد که این میزان در سال 87، 830 هزار رأس بود.
مدیرکل دامپزشکی استان قم تصریح کرد: همچنین طی سال گذشته 52 هزار رأس گاو و گوساله وارد استان قم شد که این میزان در سال 87، 26 هزار رأس بود.
رفیعی در ادامه در خصوص مجتمع دامداری دامشهر قم بعنوان یکی از قطبهای دامداری و خرید و فروش دام در کشور ابراز داشت: متأسفانه در این مجتمع دامداری به دلیل نبود مدیریت مشخص ما شاهد بروز مشکلات عدیدهای هستیم که گریبانگیر دامداران قمی بوده و مشکلات جدی برای استان ایجاد میکند.
وی با بیان این مطلب که دامپزشکی متولی مجتمعهای دامداری نیست ابراز داشت: متولی مجتمعهای دامداری، جهاد کشاورزی بوده و دامپزشکی تنها به رعایت بهداشت نظارت میکند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان قم اظهار داشت: با وجود کنترل تمامی مبادی استان همچنان شاهد قاچاق دام در قم هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر مهدی رفیعی بعد از ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب که به رغم کنترل مبادی و گلوگاههای ورودی قم باز هم شاهد قاچاق دام به استان هستیم، اظهار داشت: باتوجه به شرایط ویژه قم در زمینه دامداری و سود بسیاری که از راه قاچاق دام نصیب افراد سودجو میشود، متأسفانه به طور کامل نمیشود از ورود دام به استان جلوگیری کرد و شیوع بیماریهای گوناگون یکی از عوارض این امر است که خسارات زیادی به صنعت دام استان تحمیل میکند.
نظر شما