به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر مهدی رفیعی بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب که به رغم کنترل مبادی و گلوگاه‌های ورودی قم باز هم شاهد قاچاق دام به استان هستیم، اظهار داشت: باتوجه به شرایط ویژه قم در زمینه دامداری و سود بسیاری که از راه قاچاق دام نصیب افراد سودجو می‌شود، متأسفانه به طور کامل نمی‌شود از ورود دام به استان جلوگیری کرد و شیوع بیماری‌های گوناگون یکی از عوارض این امر است که خسارات زیادی به صنعت دام استان تحمیل می‌کند.



وی مشکل اصلی مجتمع دامداری دامشهر را نبود مدیریت اعلام کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه استان قم در چهار راه مواصلاتی کشور قرار داشته و از طرفی در زمینه دامداری نیز پتانسیل بالایی دارد لذا ما شاهد حضور دام از 23 استان کشور در قم هستیم که این امر در نظارت بر کلیه ورود و خروج‌های دام از استان مشکل ایجاد کرده است.



وی افزود: در همین راستا طی سال گذشته 520 هزار رأس گوسفند و بز از استان‌های دیگر وارد قم شد که این میزان در سال 87، 830 هزار رأس بود.



مدیرکل دامپزشکی استان قم تصریح کرد: همچنین طی سال گذشته 52 هزار رأس گاو و گوساله وارد استان قم شد که این میزان در سال 87، 26 هزار رأس بود.



رفیعی در ادامه در خصوص مجتمع دامداری دامشهر قم بعنوان یکی از قطب‌های دامداری و خرید و فروش دام در کشور ابراز داشت: متأسفانه در این مجتمع دامداری به دلیل نبود مدیریت مشخص ما شاهد بروز مشکلات عدیده‌ای هستیم که گریبانگیر دامداران قمی بوده و مشکلات جدی برای استان ایجاد می‌کند.



وی با بیان این مطلب که دامپزشکی متولی مجتمع‌های دامداری نیست ابراز داشت: متولی مجتمع‌های دامداری، جهاد کشاورزی بوده و دامپزشکی تنها به رعایت بهداشت نظارت می‌کند.