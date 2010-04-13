به گزارش خبرنگار مهر، نایب رئیس فدراسیون فوتبال ظهر امروز با حضور در هتل آسمان اصفهان ضمن دیدار با بازیکنان و اعضای کادر فنی سپاهان، برای این تیم آرزوی موفقیت و ابراز امیدواری کرد این تیم بتواند در دیدار امروز برابر الشباب هر سه امتیاز را کسب کند.

تاج در بخشی از صحبت هایش ابراز امیدواری کرد ورزشگاه نقش جهان هر چه سریعتر آماده برگزاری دیدارهای تیم فوتبال سپاهان شود تا تماشاگران و علاقمندان این تیم بتوانند با آرامش بیشتری بازیها را از نزدیک تماشا کنند.

در این دیدار امیرقلعه نویی سرمربی سپاهان نیز با بیان اینکه سپاهان خانه آقای تاج است از حضور نایب رئیس فدراسیون فوتبال و دادن روحیه به بازیکنان این تیم تشکر کرد.