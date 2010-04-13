به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، نشست دو روزه امنیت هسته ای با حضور سران و کارشناسان بیش از 40 کشور جهان، دقایقی پیش آغاز به کار کرد.

"باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی آغازین این نشست از ضرورت همکاری کشورهای جهان برای ایجاد امنیت هسته ای در جهان و جلوگیری از دستیابی تروریستها به سلاح هسته ای سخن گفت.



وی همچنین از کره جنوبی بعنوان میزبان نشست آتی امنیت هسته ای نام برد که قرار است در سال 2012 برگزار شود. پیش از آغاز نشست واشنگتن سران شرکت کننده در آن برای ثبت حضور خود در رسانه های بی المللی در کنار یکدیگر قرار گرفتند.

این نشست به درخواست "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا تشکیل می شود که شعار کاهش استفاده از تسلیحات هسته ای را طی ماههای اخیر بارها تکرار و ابراز امیدواری کرده است که شرکت کنندگان در این نشست به توافقی در این زمینه دست یابند.