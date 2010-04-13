به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید فهیمی راد عصر سه شنبه در محل فرماندهی نیروی انتظامی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: با تلاش ماموران انتظامی استان و انجام اقدامات وسیع اطلاعاتی کارآگاهان مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی گروگانگیران مسلح بعد از 11 روز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی تصریح کرد: با اعلام شکایت مالباخته کارآگاهان جرائم جنایی پلیس آگاهی استان با اقدامات سریع اطلاعاتی وارد عمل شدند بعد از شناسایی محل احتفای متهمان این دو سارق گروگانگیر را دستگیر کردند.

وی اظهار داشت: دو برادر سارق 11 روز گذشته با ورود به منزل یکی از طلافروشان مشهد و با گروگان گرفتن و تهدید به قتل خانواده این طلافروش از وی خواستند برای آزادی خانواده اش طلاهای موجود در طلافروشی خود را برای آنان بیاورد و بعد از گرفتن 5/3 کیلو طلا و جواهر متواری شدند.

وی تاکید کرد: بعد از دستگیری دو برادر گروگانگیر دو نفر دیگر از اعضای این باند تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر شدند و در بازرسی از محل مخفیگاه گروگانگیران مسلح چهار قبضه اسلحه جنگی و کارد بزرگ، شوکر برقی و تعدادی شمش طلای مسروقه ذوب شده کشف شد.