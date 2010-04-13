انفجار خودروی بمبگذاری شده در بغداد/ دستگیری 8 فرد تحت پیگرد در بصره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، دو انفجار جداگانه در بغداد، 13 کشته و زخمی به جا گذاشت.



کشف یک انبار سلاح در شمال استان واسط و دستگیری هشت فرد تحت پیگرد در عملیات نیروهای امنیتی در بصره و به دام افتادن یک تروریست در کرکوک از دیگر تحولات مربوط به عراق است.



خبر دیگر اینکه بر اثر انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در منطقه المحمودیه در جنوب بغداد، دو غیر نظامی کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.



انفجار بمب کارگذاشته شده در یکی از راههای اصلی منتهی به شهر الزبیر در غرب بصره دو کشته به جا گذاشت.



پلیس استان دیاله نیز از دستگیری پنج فرد تحت پیگرد در ارتباط با ماده چهارم قانون مبارزه با تروریسم در شهر بعقوبه خبر داد.



