فرهنگ تکریم و منزلت جانبازان در جامعه باید نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی گنابادی سه شنبه شب در جریان بازدید فرماندهان و پرسنل نظامی و انتظامی استان خراسان رضوی از آسایشگاه جانبازان امام خمینی (ره) مشهد در جمع خبرنگاران افزود: جانبازان افرادی هستند که سلامتی خود را در راه پایداری ایران اسلامی از دست دادند تا ایران اسلامی سرافراز بماند.

جانشین فرمانده قرارگاه شمال شرق ارتش اظهار داشت: استفلال و عظمت و سرافرازی و امنیت کنونی ایران اسلامی مرهون از خودگذشتگی های جانبازان و شهدا و سایر ایثارگران در دفاع از کیان کشور برابر تعدی متجاوزان است.

وی تصریح کرد: تکریم مقام و منزلت جانبازان بزرگداشت مقام والای ایثارگری در راه اعتلای ارزشهای اسلامی و انقلابی است و نباید گذاشت خاطره رشادتها و جانفشانی های جانبازان و ایثارگران و شهدا به فراموشی سپرده شود.

وی با تاکید بر اهمیت تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اسلامی، خاطر نشان کرد: باید رشادتهای رزمندگان اسلام و جانبازان برای مردم و نسل جوان و نوجوان که دوران دفاع مقدس را درک نکردند، انتقال یابد.