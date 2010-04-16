والنسیا میزبان رقابت ورزشی 100 دانشگاه برتر دنیا/ افزایش تیم های ایرانی

بهرام قدیمی ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: در سفری که به تازگی به کشور اسپانیا داشتم از امکانات و ورزشگاههای شهر والنسیای اسپانیا میزبان دوازدهمین دوره رقابت های ورزشی بین دانشگاهی جهان بازدید کردم و در مجموع شرایط میزبانی شهروالنسیا را نسبت به میلان ایتالیا (میزبان دوره گذشته بازیها) بهتر دیدم.

قدیمی اضافه کرد: درجریان این سفربا شهردار والنسیا نیزملاقات کردم و توافق شد وی امکانات و تجهیزات مناسب جهت برگزاری این دوره از رقابتها را فراهم کند. بر این اساس ، 5 زمین فوتبال، 3 سالن فوتسال، 3 سالن بسکتبال، 3 سالن والیبال و یک زمین گلف با تمامی امکانات در اختیار ورزشکاران تیم های حاضر در بازیها قرار خواهد گرفت.

رئیس فدراسیون بین دانشگاهی جهان با اشاره به قول مساعد شبکه های تلویزیونی و رسانه های اسپانیایی برای انعکاس مطلوب رقابتهای دوازدهمین دوره مسابقات دانشجویان جهان خاطرنشان کرد: با توجه به رایزنی های صورت گرفته و همچنین اعلام آمادگی حدود 100 دانشگاه از پنج قاره جهان مسابفات والنسیا به لحاظ کمی و کیفی باشکوهتر از دوره گذشته برگزار خواهد شد .

قدیمی درخصوص حضور دانشگاههای ایران در رقابتهای سال 2010 در والنسیا اسپانیا یادآورشد: از اریبهشت ماه و طی یک فراخوان نسبت به ثبت نام از دانشگاههای دولتی و آزاد اقدام خواهیم کرد که با توجه به علاقمندی دانشگاهها و مراکزعلمی کشورمان تعداد تیم های ایرانی حاضر در رقابتهای بین دانشگاهی جهان رشد قابل توجهی خواهد داشت .

رئیس فدراسیون بین دانشگاهی جهان در مورد احتمال افزایش رشته های حاضر در مسابقات بین دانشگاهی جهان تصریح کرد: امسال افزایش رشته نخواهیم داشت اما از سال 2011 رشته های کاراته و تکواندو در این بازیها فطعی شده است. ضمن اینکه احتمال دارد دو رشته شطرنج و هندبال نیز از سال آینده در تقویم مسابقات گنجانده شود.

قدیمی همچنین پیرامون گنجانده شدن رشته کشتی نیز به مسابقات بین دانشگاهی جهان اظهار داشت : سال گذشته و در مجمع فدراسیون بین دانشگاهی جهان در میلان "عباس جدیدی" قهرمان اسبق کشتی جهان و المپیک در مورد حضور کشتی در این رقابتها صحبت کرد که مورد موافقت اولیه توسط اعضای مجمع قرار گرفت. با این حال امسال در مسابقات والنسیا رشته کشتی حضور نخواهد داشت . البته اگر سایر کشورها به خصوص کشورهای اروپایی موافقت کنند، از سال 2011 کشتی نیز به جمع رشته های حاضر در مسابقات بین دانشگاهی افزوده خواهد شد.

وی به میزبانی پرتغال در رقابتهای سال 2011 نیز اشاره کرد و افزود: پیش از این قرار بود شهر برمن آلمان میزبان مسابقات سال 2011 باشد، اما با بررسی های انجام شده تصمیم گرفته شد جزایرفارو در پرتغال میزبان سیزدهمین دوره مسابقات بین دانشگاهی جهان را برعهده داشته باشد و میزبانی سال 2012 به شهر برمن آلمان رسید.

رئیس ایرانی فدراسیون بین المللی ورزشهای بین دانشگاهی جهان در پایان به برنامه های علمی و فرهنگی این فدراسیون اشاره کرد و گفت: علاوه بر چاپ خبرنامه داخلی، بولتن داخلی IFIUS هرسه ماه یکبار منتشر خواهد شد ضمن اینکه بولتن سالیانه فدراسیون نیز هر سال چاپ و به شش هزاردانشگاه جهان ارسال می شود. با توجه به چنین فعالیت های فرهنگی ، علمی و آموزشی به طور قطع فدراسیون ورزشهای بین دانشگاهی جهان به زودی به عنوان اصلی ترین و اجتماعی ترین قطب ورزش دانشگاهی در جهان تبدیل خواهد شد.

دوازدهمین دوره مسابقات بین دانشگاهی جهان با شرکت 100 دانشگاه معتبردنیا آبان ماه سالجاری در شهر والنسیای اسپانیا برگزار خواهد شد.