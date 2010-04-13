تهدید اتمی ایران اوج بن بست آمریکا است/ لزوم تحرک موثر درقبال توحش آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جزایری در این زمینه افزود: سیاست چماق و هویج که روش شناخته شده و متداولی در عالم سیاست قدرت های زورگو به حساب می آید در مورد هر کشوری متفاوت و حسب اقتضائات و شرایط متفاوت است.

وی افزود: حاکمان آمریکا طی 30 سال گذشته به هر شکل ممکن علیه انقلاب اسلامی به اصطلاح خودشان از این چماق استفاده کرده اند. هر چند در طی دوران جنگ تحمیلی علیه ما از ابزار نظامی استفاده کردند، لیکن هرگز به مقاصد شوم خود دست نیافتند.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح گفت:در شرایط امروز با وجود تلاش های گسترده کاخ سفید در مخالفت با جمهوری اسلامی ایران، کشور ما روز به روز به اهداف و آرمان های خود نزدیک می شود و این واقعا برای آمریکا و سایر رژیم های سلطه و استکباری به صورت یک دمل و زخم دردناک همواره آنها را آزار می دهد. در عین حال کاری هم از آنها بر نمی آید. گفته های اوباما در مورد کاربرد سلاح اتمی در چارچوب همین تراوشات بیمار گونه و از روی ناامیدی، قابل تحلیل می باشد.

سردار جزایری در ادامه اظهار داشت: قدرت نرم و قدرت سخت جمهوری اسلامی ایران در آغاز دهه چهارم انقلاب، مراحل رشد و پویایی خود را طی می کند و این امر به گونه ای نهادینه شده است که امثال رئیس حکومت گاوچران های آمریکا با وجود داشتن نیات و اهداف غیر انسانی و دست های خونین شان ، قادر نیستند آن را از حرکت بازدارند.

رئیس ستاد تبلیغات دفاعی با بیان این مطلب که در قرن 21 این گونه تهدیدهای اتمی پدیده ای است "پست تروریسم" گفت: آمریکا در موضع ضعف قرار دارد و گفته اوباما در مورد استفاده از سلاح اتمی اوج درماندگی یک حکومت و دولت به حساب می آید و اکنون بهترین زمان برای روشنگری سایرین علیه میلیتاریسم جهان گرایانه و تروریسم شوم آمریکا می باشد و لذا از همه کشورها و دولت های مستقل و آزاده، ان جی او های طرفدار صلح و عدالت و گروههای ضد جنگ، روشنفکران و همه کسانی که دنیایی عاری از جنگ و توحش آمریکایی را پیگیری می کنند، انتظار می رود، علیه این رژیم سلطه گر از خود تحرکات موثری را به نمایش در آورند.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی اظهار امیدواری کرد حتی مردم آمریکا نیز با مخالفت های خود با این سیاست های حاکمانشان نشان دهند که مخالف جنگ و تروریسم دولت خود هستند.