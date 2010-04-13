به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، مسعود بارزانی عصر امروز وارد فرودگاه بین المللی رفیق الحریری بیروت شد و مورد استقبال سعدالحریری نخست وزیر لبنان قرار گرفت.



سفر بارزانی به لبنان دو روز طول می کشد و طی آن رئیس منطقه کردستان با برخی از مقامهای لبنان از جمله میشل سلیمان رئیس جمهوری، نبیه بری رئیس پارلمان و سعدالحریری نخست وزیر این کشور که به استقبال وی در فرودگاه آمده بود، دیدار می کند.



بارزانی پیش از سفر به لبنان در عربستان سعودی با عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه این کشور دیدار کرد و نشان ملک عبدالعزیز را از وی دریافت کرد.



پیش از بارزانی، ایاد علاوی نخست وزیر اسبق و رئیس فهرست العراقیه که رسانه های عراقی از حمایتهای مالی و تبلیغاتی گسترده عربستان از این جریان در انتخابات پارلمانی اخیر پرده برداشته بودند و همچنین جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و یکی از رهبران ائتلاف کردستان به ریاض سفر کرده بودند.



خبرهای دیگری درباره سفر سیدعمار الحکیم رئیس ائتلاف ملی عراق و رهبر مجلس اعلای اسلامی به عربستان منتشر شده است.