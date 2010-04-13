به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در نخستین روز از نشست امنیت هسته ای در واشنگتن اوکراین پذیرفت اورانیوم به جا مانده از دوران اتحاد جماهیر شوروی را طی سالهای آینده از این کشور خارج کند.

بر این اساس پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 مقداری از اورانیوم با درصد غنی سازی شده بالا به دولت اوکراین به ارث رسید. طبق موافقت اوکراین این میزان اورانیوم که برای ساخت سلاح هسته ای کافی است، تا سال 2012 باید به آمریکا و یا روسیه تحویل داده شود.

در نشست امروز واشنگتن همچنین "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان درباره قاچاق مواد هسته ای هشدار داده و خواستار ایجاد ساز و کاری برای جلوگیری از قاچاق مواد رادیواکتیوی شد که در ساخت سلاحهای هسته ای به کار می روند.

وی قرار است پس از پایان نشست هسته ای واشنگتن، امشب با اوباما دیدار و درباره مسائل مورد علاقه طرفین گفتگو کند.

در نخستین روز از نشست دو روزه واشنگتن اوباما در مورد خطر تهدیدهای هسته ای هشدار داده و خاطرنشان کرد که امروز با وجود کاهش اختلافات بین کشورها، خطر حمله هسته ای در جهان افزایش یافته است.