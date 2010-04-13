به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، دور برگشت تیم های الاهلی امارات و مس کرمان شامگاه سه شنبه به قضاوت محسن باسما از سوریه در ورزشگاه شیخ راشد شهر دبی امارات برگزار شد که در پایان تیم مس کرمان با قبول شکست دو بر یک مقابل میزبان خود امیدهایش برای صعود از گروه خود رنگ باخت.

پس از شکست نیمه اول تیم مس برابر الاهلی در نیمه دوم این دیدار تیم مس بود که روی حرکات طولی میلاد فخرالدینی از کناره های زمین بارها خط دفاعی الاهلی را دچار آشفتگی کرد تا اینکه در دقیقه 73 مهدی رجب زاده روی پاس عرضی این بازیکن گل تساوی تیمش را به ثمر رساند.

در ادامه و در دقیقه 81 سعد سرور با حرکت در عمق دفاع مس توسط مدافعین این تیم درون محوطه جریمه سرنگون شد که داور سوری بلافاصله اعلام ضربه پنالتی کرد. این ضربه پنالتی را خلیل احمد به گل دوم و پیروزی بخش تیمش تبدیل کرد.

تیم الاهلی امارات که تا پیش از این دیدار بدون پیروزی در انتهای جدول قرار داشت با کسب این پیروزی 3 امتیازی شد و پس از مس کرمان که شش امتیازی است همچنان در رده چهارم جدول قرار گرفت. تیم مس درحالی این دیدار را واگذار کرد که در دیدار رفت موفق شده بود حریف اماراتی خود را با نتیجه 4 بر 2 شکست دهد.