بانک اطلاعاتی طرحهای اولویت دار هرمزگان راه اندازی می شود

علی علامه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اشاره به برگزاری همایش شورای عالی ایرنیان خارج از کشوردر یکم و دوم خرداد ماه در شیراز افزود: این ارتباط موجب ایجاد رشد سرمایه گذاری و احساس امنیت در سرمایه گذار می شود.

وی ادامه داد: نمایندگی امور ایرانیان خارج کشور هم به دنبال ایجاد ارتباط مستمر با سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری درایران است.

نماینده تام الاختیار استاندار در امور ایرانیان خارج از کشور استان هرمزگان تصریح کرد: شرکت کنندگان این همایش از سرمایه گذاران ایرانی که مقیم خارج از کشور هستند تشکیل می شوند و هرمزگان هم به لحاظ توانمندیهای استراتژیک یکی از ده استان مهم و مطرح در این همایش است.

علامه زاده بیان داشت: اعضای دعوت شده به همایش شورای عالی ایرنیان خارج از کشور دو روز قبل از برگزاری همایش در شیراز با حضور در استان هرمزگان از طرحها و پروژه های صنعتی و معدنی استان بازدید می کنند.

وی با بیان اینکه شناسایی افراد سرمایه گذار در استان در حال انجام است ادامه داد: در کنار شناسایی سرمایه گذاران مطرح هم اکنون با ایجاد بانک اطلاعاتی به دنبال شناسایی طرح های اولویت دار استان برای معرفی به سرمایه گذاران شناخته شده هستیم .

وی اظهار داشت: با بررسی و پالایش اطلاعات، افراد سرمایه گذار دعوت می شوند تا از پروژه های سبک، نیمه سنگین و سنگین استان از جمله پالایشگاه ها ونیروگاههای برق بازدید کنند.



نماینده تام الاختیار استاندار در امور ایرانیان خارج از کشور استان هرمزگان خاطرنشان کرد: علاوه بر هرمزگان استانهای خراسان، آذربایجان شرقی، بوشهر، اصفهان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و...از دیگر استانهای شاخص و اولویت دار این همایش در زمینه جذب سرمایه گذارمی باشند.

وی در پایان با اشاره به اینکه علاقه زیادی در بین ایرنیان خارج از کشور برای سرمایه گذاری در ایران وجود دارد ابراز امیدورای کرد که با ایجاد بانک اطلاعاتی گامهای موثری در زمینه جذب و حمایت سرمایه گذاران در استان برداشته می شود.