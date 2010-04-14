"آفتابگردان" روی آنتن شبکه دو

به گزارش خبرگزاری مهر به گفته علی اکبر ذاکری، کارگردان و تهیه کننده "آفتابگردان" هدف از ساخت این مجله تصویری، ارائه اطلاعات جدید به نوجوانان و واداشتن آنها به تلاش بیشتر است. ایمان موسوی، کیوان ساکت و محمد قاسمی مجریان این برنامه هستند.

این برنامه شامل آیتم‌های متنوع همچون "آیا می‌دانید که"، "گردش علمی"، "کلیپ" و ... است. معرفی نوجوانان کارآفرین و مخترع از دیگر آیتم‌های "آفتابگردان" است.

دیگر عوامل "آفتابگردان" عبارتند از نویسنده: ساغر مختاری، مجری طرح: رضا ذاکری، مدیر تولید: محبوبه اکبرپور، ویدئو گرافیک: میلاد و مهدی علیزاده، طراح بازی و سؤال: حسن صداقت، طراح دکور: مونا ترابی، تدوین: اسماعیل جعفری، امین تقی پور و سعید خواجه نژاد و آهنگساز: شهرام نیکیار.