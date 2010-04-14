واگذاری بخشهایی از شهرداری به شرکتهای خصوصی نیازمند نظارت دقیق تر است

موسی ناصح در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تأیید اجرایی شدن اصل موضوع خواستار دقت عمل در نگارش قرارداد با شرکت و جلوگیری از تضییع حق و حقوق کارگران شد.

وی با بیان اینکه وضعیت کارگران واگذار شده باید به دقت بررسی شود، اظهار داشت: حفظ وضعیت نیروهای شرکتی در اجرای پروژه، یکی از بندهای قرارداد است.

رئیس شورای رشت واگذاری به بخش خصوصی را یک مسئله حقوقی عنوان کرد و اظهار داشت: طرفین قرارداد نمی توانند یک طرفه یکی از بندهای قرارداد را حذف کرده و از وظایف خود عدول کنند در این صورت باید پاسخگو باشند.

وی خاطرنشان کرد: خصوصی سازی یک بحث علمی است که اجرای صحیح آن به نظارت کافی وابسته است، بنابراین باید نقاط ضعف را رفع تا تنش ایجاد نشود.

ناصح ادامه داد: با توجه به واگذاری کارگران منطقه یک شهرداری به بخش خصوصی باید نسبت به واگذاری این نیروها در سایر مناطق هرچه سریعتر اقدام کرد.