تورم باید تا حد ممکن کاهش یابد/ آمریکا خود را از انزوا خارج کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد سه شنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی بدون حاشیه با اشاره به اقدامات دولت در عرصه اقتصادی اظهار داشت: بحران جهانی و مشکلاتی که عده‌ای در سالهای گذشته بخش مسکن بوجود آوردند فضای اقتصاد کشور را تا حدودی دچار مشکل کرد اما دولت وارد عمل شد و با همراهی مردم، مشکلات کنترل شد.



رئیس‌جمهور با بیان اینکه تمام برنامه‌های سال گذشته ادامه خواهد یافت، اظهار داشت: در سال جدید 4 تمرکز جدید به اقدامات دولت اضافه شده است. از جمله این موارد بخش کشاورزی است که از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است، هم‌اکنون صد میلیون تن تولیدات دامی و کشاورزی در کشور داریم در حالی که 36 میلیون هکتار زمین قابل کشت وجود دارد از 18 میلیون هکتار استفاده می‌شود.



دکتر احمدی‌نژاد با بیان اینکه مشکلات زیادی در بخش کشاورزی وجود دارد، گفت: در برنامه پنج ساله توسعه و نیز در قانون بودجه امسال تمرکز جدی روی حل مشکل کشاورزی صورت گرفته است. تامین آب، انتقال آب، شیوه‌های کشت و داشت باید اصلاح شود و امیدواریم در طول پنج سال بخش تامین آب و شیوه کشت کاملا اصلاح شود.



رئیس‌جمهور افزود: کشاورزی پایه اقتصاد کشور است و با توجه به اینکه ظرفیت های طبیعی بسیار مناسبی در کشور وجود دارد می‌توانیم به صادر کننده بزرگ محصولات کشاورزی تبدیل شویم. از همین مقدار آب موجود که در کشاورزی استفاده می‌شود،‌ می‌توان ظرفیت تولید را بیش از 3 برابر افزایش داد.



دکتر احمدی‌نژاد همچنین تمرکز بر روی صنایع تبدیلی کشاورزی در سال جدید را مورد تاکید قرار داد و گفت: سرمایه‌گذاری در این بخش ضمن اینکه به اشتغال کمک می‌کند می‌تواند پشتوانه کشاورزی و صنعت کشور باشد. امروز تقاضای اشتغال با توجه به رشد جمعیت سال‌های 60 الی 64 بسیار زیاد است و نیازمند ایجاد جهش در بخش اشتغال هستیم که بخشی از این نیاز را می‌توان در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی برآورده ساخت.



رئیس‌جمهور در ادامه با تاکید بر ضرورت رفع دغدغه مسکن گفت: پیش‌بینی شده است از امسال به گونه‌ای بخش مسکن کشور شتاب بگیرد که تا پایان دولت دهم مسکن از دغدغه‌های مردم خارج شود. امسال سالی است که تولید مسکن در طول یک سال از عدد یک میلیون مسکن، عبور خواهد کرد.



دکتر احمدی‌نژاد در ادامه با اشاره به موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: دولت آمادگی داشت این موضوع را از سال 87 به اجرا درآورد. پس از گذشت چند ماه از تشکیل دولت نهم، کارگروهی به عنوان شورای راهبردی اقتصادی تشکیل شد که هر هفته تشکیل جلسه می‌داد بعد از سال 86 این جلسه گسترش پیدا کرد و تمام طرح‌های اقتصادی کشور در طی سال‌ها و ده‌های گذشته را مورد بررسی قرار داد و مشکلات بخش‌های گوناگون اقتصادی کشور دقیقاً مورد ریشه‌یابی قرار گرفت.



رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: اصل 44 به عنوان یک سیاستگذاری دراز مدت مطرح است که برای تحقق اهداف آن باید، موتور اقتصاد کشور تنظیم باشد از آنجا که این موتور درست عمل نمی‌کند تاکنون اهداف و برنامه‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده است.



وی گفت: اگر چه صادرات غیرنفتی در دولت نهم نسبت به دولت قبل بیش از 3 برابر افزایش پیدا کرد اما هنوز در ابتدای راه هستیم در ایران این ظرفیت وجود دارد که بیش از 100 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته و نیازهای کشور با اینگونه صادرات و بدون اتکا به نفت برآورده شود.



رئیس‌جمهور گفت: سیستم بانکی، نظام گمرکی، نظام مالیاتی، نظام بهره‌وری، بیمه و ارزش پول ملی، سرفصل‌های طرح اصلاح ساختار اقتصادی کشور است که دولت تمام جهت‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای اصلاح این بخش‌ها آماده کرده است این موارد باید به گونه‌ای اصلاح شود که در خدمت سیاست‌های اقتصادی کشور قرار بگیرد.

دکتر احمدی‌نژاد گفت: هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی عده‌ای مورد حساسیت قرار گرفت که البته شاید هم درست بود، چرا که بلافاصله تاثیر خود را در زندگی مردم نمایان می‌کند اما سیستم بانکی و مالیات سالها طول می‌کشد تا آثار خود را نشان دهد.



رییس‌جمهور افزود: هدفمند کردن یارانه‌ها از موضوعات اصلی اقتصادی کشور است و دولت مصمم است آن را اجرایی کند اگر چه قانونی که باید خیلی روان می‌بود متاسفانه دچار دست‌انداز شده است.



دکتر احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه مردم نباید نگران اجرای طرح تحول اقتصادی باشند، گفت: عدد تورم که به آن اشاره می‌شود مهم نیست و آنچه مهم و تاثیرگذار است قدرت خرید مردم است و دولت پیش‌بینی کرده است بیش از مبلغی که قیمت‌ها تغییر می‌کند قدرت خرید مردم را افزایش دهد.



رئیس‌جمهور افزود: با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها ریشه‌های تورم خشکانده شده و اتکا دولت به نفت پایین می‌آید. طرح هدفمند کردن یارانه‌ها گام بلندی در جهت اجرای عدالت است و کاهش مصرف از جمله فواید اجرای هدفمند کردن یارانه‌هاست که هم به نفع مردم و هم به نفع اقتصاد کشور است.



دکتر احمدی‌نژاد درباره عملکرد دولت در خصوص اصل 44 قانون اساسی گفت: قانون اصل 44 از تیرماه 1387 به دولت ابلاغ شد، منتها این موضوع از ابتدای شروع دولت نهم در دستور کار دولت قرار داشت این قانون از سال 72 به اجرا درآمده بود و تا آغاز دولت نهم مجموعاً سه هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده بود اما در این دولت بیش از شصت هزار میلیارد تومان تقریبا بطور کامل از طریق بورس انجام شده است که می‌توان به عنوان یک جهش از آن نام برد.



رئیس‌جمهور اجرای درست و کامل طرح‌ها و برنامه‌ها را نیازمند شرایط و عواملی دانست و گفت: امور اجرایی باید متمرکز باشد و اگر اختیارات اجرایی بین دستگاه‌های مختلف تقسیم شود، بدون تردید هیچ اقدامی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. مصوبات دولت و مجلس از جمله عواملی است که باعث تقسیم اختیارات می‌شود به طور مثال برای شورای شهر وظایفی نوشته شده است که با وظایف وزارت کشور و شهرداری‌ها تداخل دارد البته دولت تلاش کرده است مصوبات خود را به حداقل برساند و امیدواریم این روال مورد توجه سایر دستگاه‌ها و قوا قرار بگیرد.



دکتر احمدی‌نژاد گفت: لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها لایحه‌ای روشن با چارچوب معین بود منتها امروز با تغییراتی که در آن بوجود آمده دولت برای اجرای آن باید فشار زیادی را تحمل کند. مبلغی که برای اجرای این لایحه اختصاص داده‌اند حتماً به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند از این‌رو دولت به دنبال آن است که حداقل شرایط لازم برای اجرای آن فراهم شود.



رئیس‌جمهور افزود: همه باید با تفاهم و در کنار هم امور کشور را جلو ببریم منتها باید با مرزبندی‌های روشن کشور را اداره کنیم.

وی تصریح کرد: باید تصمیم گیری ها از ملاحظات لحظه‌ای و سیاسی خارج شده و مصالح و منافع ملت و کشور در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.



دکتر احمدی‌نژاد درباره ایجاد صندوق آتیه فرزندان نیز گفت: همه کودکانی که از اول فروردین سال جاری متولد شده‌اند دولت حساب سرمایه‌گذاری برای آنها باز می‌کند و سالانه مقداری به آن اضافه می‌کند، به شرط آنکه خانواده‌ها هم در آن مشارکت داشته باشند. پیش‌بینی شده است که بعد از 20 سال برای تحصیل، اشتغال، مسکن ، ازدواج حداقل سرمایه‌ای در اختیار این جوان وجود داشته باشد.



رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه بنده شعار دو بچه کافی است را قبول ندارم، افزود: این مساله سیاست غلطی بود که غربی‌ها انتخاب کرده و امروز پشیمان هستند و سرمایه سنگینی برای حفظ هویت و فرهنگ خود می‌پردازند چرا باید در مسیری قرار بگیریم که نتیجه آن مشخص است.

دکتر احمدی‌نژاد در ادامه سخنان خود به فعالیتهای هسته ای ایران و تهدید رئیس‌جمهور آمریکا اشاره کرد و گفت: بحث آمریکا موضوع پیچیده‌ای است، چرا که این کشور زمانی در اوج قدرت بوده است و همه دنیا را متعلق به خود می‌دانسته اما امروز خود را در حال فروپاشی می‌بیند.



رئیس‌جمهور افزود: امروز درگیری‌های سیاسی بسیاری در این کشور وجود دارد که باعث شده است با مشکلات اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی در سطح بین‌الملل روبه‌رو باشد.



دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به اشغال عراق و افغانستان از سوی این کشور گفت: امروز نفوذ آمریکا در افغانستان و عراق و حتی منطقه از بین رفته است و شاهد ظهور قدرتی فرهنگی در دنیا هستند.



رئیس‌جمهور تصریح کرد: آنها می‌خواهند همچنان بر دنیا حاکم باشند ولی جمهوری اسلامی ایران این اجازه را به آنها نمی‌دهند، آنها می‌خواهند بر خاورمیانه مسلط شوند و این امر بدون ایران محقق نخواهد شد. آنها می‌خواهند به‌واسطه منطقه ما بر دنیا مسلط شوند که در همین گام اول زمین خورده‌اند، چرا که ایران چنین اجازه‌ای را به آنان نخواهد داد.



دکتر احمدی‌نژاد با بیان اینکه باراک اوباما می‌توانست برای آمریکا مفید باشد، گفت: متاسفانه رئیس جمهور آمریکا تحت فشار صهیونیست‌ها قرار گرفت و نتوانست برای مردم آمریکا مفید واقع شود.



رئیس‌جمهور ادامه داد: بسیاری از کشورها فکر می‌کردند که با آمدن اوباما تغییرات اساسی‌ در آمریکا و جهان رخ خواهد داد ولی امروز هیچ تغییر اساسی مشاهده نمی‌کنند، اینکه وی برای نوروز ما پیام بفرستد و ما برای آنها پیام بفرستیم مشکلی را حل نمی‌کند. امروز خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران به نقطه غیرقابل بازگشت رسیده‌ است و همه ملت‌ها باید به ایران احترام بگذارند.



دکتر احمدی‌نژاد افزود: آمریکا امروز باید جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک قدرت بزرگ به رسمیت بشناسد و با ایران همکاری کند. متاسفانه حضور گروه‌هایی مختلف در این کشور باعث شده است که آنها نتوانند به یک تصمیم درست برسند.



رئیس‌جمهور در خصوص تهدید اخیر باراک اوباما گفت: به اعتقاد بنده وی متوجه نشد که چه چیزی گفته است، امروز بهترین رویکرد برای آمریکا این است که با ایران همکاری کند این تنها راه برای اوباماست. چرا که رییس جمهور آمریکا در فلسطین، عراق و افغانستان نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. موضوع آنقدر در این کشورها پیچیده است که دیگر آمریکا نمی تواند خود را از منجلابی که در این کشورها بوجود آورده، بیرون بکشد.



دکتر احمدی‌نژاد تاکید کرد: اوباما باید از فرصت‌هایش استفاده کند اینکه بخواهد به کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران حمله کند دوره‌اش تمام شده است. جمهوری اسلامی ایران اهل تعامل و گفتگوست آن هم با حفظ تمامی حقوقش، ولی متاسفانه سردمداران این کشور فکر می‌کنند همچون گذشته می‌توانند برای کشورها شرط بگذارند.



رئیس‌جمهور بار دیگر تاکید کرد: امروز تنها راه برای اوباما همین است که ایران را بعنوان یک قدرت بپذیرد و با ایران همکاری کند همین امر باعث می‌شود فرصت‌های بسیاری برای این کشور بوجود آید.



دکتر احمدی‌نژاد به حضور نیروهای ناتو در افغانستان اشاره کرد و گفت: امروز افغانستان دست نیروهای ناتو است که حاکم این نیروها آمریکاست.



رئیس‌جمهور گفت: بنده زمانی که می‌خواهم به افغانستان سفر کنم یک هفته قبل اعلام می‌کنم که در فلان تاریخ به افغانستان خواهیم رفت اما اوباما به عنوان رئیس دولت آمریکا و علی‌رغم حضور نظامیان خود در این کشور نمی‌تواند از قبل اعلام کند که می‌خواهد به افغانستان برود.



دکتر احمدی‌نژاد تاکید کرد: ما نمی‌خواهیم آمریکا به ما کمک کند تا از انزوا بیرون آییم، بهتر است تلاش کند تا خودش را از انزوا بیرون آورد.



رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتخابات عراق اشاره کرد و گفت: ایران و عراق متحدان طبیعی، اجباری و جغرافیایی هستند، فرهنگ مشترک دارند. هر دولتی در عراق سرکار بیاید جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری با اوست.



امیدواریم با روی کار آمدن دولت جدید سطح همکاری‌ها هر چه بیشتر گسترش پیدا کند. ملت عراق یک ملت با فرهنگ است ولی دشمنان این کشور مانع می‌شوند تا این کشور به عراقی مستقل تبدیل شود.



دکتر احمدی‌نژاد در ادامه در خصوص حمایت از نخبگان گفت: امروز دولت متشکل از نخبگان است، چرا که بسیاری از همکاران بنده استاد تمام دانشگاه هستند، بسیاری از مدیران جزو نخبگان هستند، افرادی که در حوزه اصلی تصمیم‌گیری حضور دارند نخبه هستند، سطح ارتباطات با مردم نیز بسیار وسیع است، ولی معنایش این نیست که همه ظرفیت‌ها شکوفا شده است.



رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه ساختارهای اداری در این زمینه باید اصلاح شود گفت: متاسفانه چرخش اداری در جهت ارتقاء نخبگی و ممتاز کردن نخبگی حرکت نمی‌کند، اما امیدواریم با تشکیل بنیاد نخبگان و تلاش‌های معاون علمی رئیس‌جمهور به سرعت به سمت حمایت از نخبگان حرکت کنیم که البته کار بسیار بزرگی است.



دکتر احمدی‌نژاد در ادامه اظهار داشت: بسیاری از دانشجویان تحت پوشش بنیاد نخبگان قرار گرفتند، در کار نخبگی یک حلقه مفقوده وجود دارد و آن حاصل نتیجه کاری است که باید در جامعه جاری شود تا به انگیزه و یا یک کالا تبدیل شود که به نام تجاری شدن اختراعات نام‌گذاری شده است که دولت 3 میلیارد دلار برای پوشش و حمایت از این بخش اختصاص داده است.



رئیس‌جمهور گفت: امیدوارم مجلس طرح دانش‌بنیان را هر چه زودتر مورد بررسی قرار دهد تا پشتیبانی بیشتری را بتوان از نخبگان کشور به عمل آورد.



دکتر احمدی‌نژاد همچنین در خصوص ارسال نامه به بان‌کی‌مون دبیر کل سازمان ملل گفت: این نامه چند بخش دارد که بخش اول آن مربوط به عبدالمالک ریگی است سازمان ملل با نام مبارزه با تروریسم به ملت‌ها فشار می‌آورد ولی این فرد شرور و از سوی کشورهایی همچون آمریکا و انگلیس حمایت می‌شود به طوری که تصاویر کشتار مردم بی‌گناه از سوی تلویزیون‌های این کشورها پخش می‌شود حال آیا این وظیفه سازمان ملل نیست که این گونه کشتار را محکوم کند.



رئیس‌جمهور افزود: بخش دوم این نامه در خصوص مبارزه با تروریسم است استکبار به بهانه مبارزه با تروریسم به منطقه ما حمله کرد اما راهش این نیست که آنها طی کرده‌اند. راه مبارزه با تروریسم همان راهی است که جمهوری اسلامی ایران طی کرده است.



دکتر احمدی‌نژاد گفت: بنده در نامه خود از دبیر کل سازمان ملل خواسته‌ام تا گروه حقیقت‌یاب مستقلی که ملت‌ها قبول داشته باشند را تشکیل دهد تا حادثه 11 سپتامبر را بررسی کنند و اگر عاملین این حادثه در منطقه ما بودند ملت‌های منطقه خود با او برخورد خواهند کرد.



رئیس‌جمهور همچنین با انتقاد از دو گانگی رفتار سازمان ملل به دستگیری سه آمریکایی که به طور غیرقانونی وارد مرزهای کشورمان شده‌اند، گفت: آقای بان‌کی‌مون در این خصوص بارها برای بنده نامه نوشت و حتی در دیدارهای رودررو این موضوع را با بنده در میان گذاشت.



دکتر احمدی‌نژاد در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران امروز ظرفیت کار 3 برابری با ظرفیت فعلی دارد چرا که ما بهترین مردم را در اختیار داریم و از سوی دیگر توانمندی ایرانیان بی‌پایان است، البته در مسیر حرکت یک ملت مشکلاتی وجود دارد اینطور نیست که در دنیا همه امکانات برای فعالیت جوانان فراهم باشد باید سختی کشید و کارها را انجام داد.



رئیس‌جمهور گفت: باید ایران را بسازیم و فرصت‌ خدمت را غنیمت‌ بشماریم دست‌هایی در کار هستند که می‌خواهند همدلی ما را برهم بزنند. امروز در مسیر خوبی حرکت می‌کنیم. البته نواقصی نیز وجود دارد که باید برطرف شود.



دکتر احمدی‌نژاد در پایان گفت: ما آرش و رستم داریم که نشان از نگاه آرمانی و انسانی ملت ایران است. می‌توان با یک یا علی ایران را ساخت.