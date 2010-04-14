اسرائیل تهدید کننده اصلی امنیت جهان/سازمان ملل به وظیفه اش عمل کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، علامه سید محمد حسین فضل الله از علمای برجسته اسلامی لبنان امروز مایکل ویلیامز هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در لبنان را به حضور پذیرفت.

دراین دیدار، ضمن بررسی اوضاع عمومی لبنان، ویلیامز از مواضع علامه فضل الله به ویژه بیانیه اخیر وی در محکومیت انفجار تروریستی در مترو مسکو تقدیر کرد.

علامه فضل الله با انتقاد از عملکرد سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد سازمان ملل متحد به صراحت از اشغالگری اسرائیل در مناطق فلسطینی حرف نمی زند و به نقض مستمر قطعنامه های بین المللی از سوی این رژیم اشاره نمی کند، و حتی در صورتی که دبیرکل سازمان ملل متحد از شهرک سازی صهیونیستی سخنی بگوید با زبان تمنا و خواهش حرف می زند و به جای درخواست برای توقف شهرک سازی و ضرورت پایان اشغالگری تنها خواهان تعلیق آن می شود.

علامه فضل الله تاکید کرد رژیم صهیونیستی به سبب داشتن تعداد زیادی کلاهک هسته ای و مخالفت با امضای معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای، تهدید اصلی برای امنیت جهان و خطر بزرگ برای تمام منطقه به شمار می رود،این در حالی است که آنچه جامعه بین المللی خوانده می شود کشورهای امضا کننده این معاهده و در راس آن جمهوری اسلامی ایران را تحت پیگرد قرار می دهد.

این عالم برجسته اسلامی در لبنان پیامی را خطاب به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد از طریق ویلیامز ارسال کرد و طی آن خواستار موضع سازمان ملل متحد بر ضد سیاست پاکسازی نژادی رژیم صهیوینستی بر ضد فلسطینی ها و تلاش این رژیم برای بیرون راندن فلسطینی ها از سرزمینشان و راندن آنها از کرانه باختری شد.

علامه فضل الله با یادآوری وظیفه سازمان ملل متحد به عنوان مسئول حفظ امنیت و صلح جهانی تاکید کرد این سازمان باید با ظلم و اشغالگری به ویژه در فلسطین اشغالی به مخالفت برخیزد، زیرا اشغالگران اسرائیلی نماد اصلی اشغالگری وحشیانه و تروریسم جهانی به شمار می روند.