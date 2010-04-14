به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی در حاشیه اولین نمایشگاه دستاوردهای زیست فناوری ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان انرژی اتمی در خصوص اجرای طرح کلان رآکتور گداخت افزود: در اواخر سال گذشته قراردادی با معاونت علمی منعقد شد که پس از آن اقدامات لازم برای اجرایی کردن این طرح در دستور کار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این پروژه با همکاری پژوهشکده لیزر و گداخت و پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای در حال اجرایی شدن است، اظهار داشت: طی فراخوانی از تمامی اندیشمندان دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی خواسته شد در این امر همکاری کنند.

صالحی اجرای پروژه گداخت را پروژه ای طولانی مدت توصیف کرد و ادامه داد: در صورتی که هسته اصلی این فناوری درست پایه ریزی شود ما را در دو دهه آینده یاری می کند تا بتوانیم تا تولید برق را از این فناوری داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه پژوهش در حوزه گداخت از سالهای پیش آغاز شده است، یادآور شد: این حرکت کند بوده و امیدواریم با اجرایی شدن این طرح کلان، حرکت به سمت این فناوری شتاب بیشتری بگیرد.

صالحی در مورد پیشنهاد تبادل سوخت گفت: ما آمادگی لازم برای تبادل سوخت به میزان یک تن اورانیوم 3.5 درصد غنی شده در ازای 100 کیلو اورانیوم 20 درصد غنی شده را داریم ولی این تبادل باید به گونه ای باشد که ضمانت های عینی برای تبادل درست سوخت اعمال شود.

وی به علت درخواست ضمانت تبادل سوخت اشاره کرد و یادآور شد: ما اعتمادمان را از غرب از دست داده ایم چرا که 50 تن اورانیوم بیش از 31 سال است که برای غنی سازی به فرانسه ارسال شده است که تاکنون به ایران به تحویل داده نشده است. همچنین آمریکا که قرار بود سوخت رآکتور را تحویل دهد هزینه های مربوط را هم دریافت کرده است اما نه پول را پس داده و نه سوخت را به ما تحویل داده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: دیوار بی اعتمادی باعث شده است که برای تبادل سوخت ضمانت های عینی درخواست شود تا اطمینان حاصل کنیم که در برابر این تبادل، سوخت مورد نیاز دریافت شود.

صالحی با تاکید بر اینکه مشکلی برای تبادل سوخت نداریم، گفت: پیشنهادی به آژانس انرژی اتمی داده ایم که مورد پذیرش آژانس قرار گرفت. طبق این پیشنهاد یک تن اورانیوم 3.5 درصد غنی شده در ایران در اختیار آژانس انرژی اتمی قرار می دهیم و تحت قیومیت آنها پلمب می شود و تا زمانی که اورانیوم 20 درصد غنی شده را دریافت کنیم هیچ کس به آن دسترسی ندارد. در واقع تا زمان دریافت آن کسی به آن دسترسی نخواهد داشت و آژانس نیز می تواند به عنوان ضامن بر امور نظارت کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین با تاکید بر عدم کمبود رادیودارو در کشور افزود: تولید رادیودارو با هماهنگی وزارت بهداشت به گونه ای برنامه ریزی شده است که قدرت رآکتور تهران را در حدی نگه داریم که امکان ادامه تولید رادیوداروها در کشور وجود داشته باشد.

وی با اشاره به تولید رادیوداروهای عمده از جمله مولیبیدن و ید 131 در کشور گفت: در صورتی که قدرت رآکتورهای تهران را کاهش دهیم از وزارت بهداشت می خواهیم که رادیوداروهای مورد نیاز را از خارج تامین کند. هرچند که تاکنون اقدامی در جهت کاهش قدرت رآکتورهای تحقیقاتی تهران صورت نگرفته است.

علی اکبر صالحی پیش از این نیز در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت تولید رادیوداروها در کشور تا به امروز گفت: این رادیوداروها تا به امروز توسط رآکتور تهران و سینکترون در کرج تولید می شوند.



وی ادامه داد: ولی به هر حال از وزارت بهداشت خواسته ایم که اقداماتی را برای واردات دارو انجام دهند.



رئیس سازمان انرژی اتمی به دلایل این اقدام اشاره کرد و گفت: ممکن است در آینده نیاز به داروهای وارداتی داشته باشیم بنابراین باید این پیش بینی از حالا صورت گیرد.