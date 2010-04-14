مازندران پنجمین استان تولید کننده عسل کشور است

حسین نگهدار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در میان شهرستانهای مازندران نیز، زنبورداران بابلی بیشترین عسل این استان را تولید کردند.

وی تعداد کلنیهای زنبور عسل در مازندران را 338 هزارو 211کلنی زنبور اعلام و تصریح کرد: این استان در تعداد کلنیهای زنبورعسل رتبه چهارم را در کشور به خود اختصاص داده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار داشت: بر اساس آخرین اطلاعات و سرشماری از سوی دفتر پرورش و بهبود تولیدات طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم وزارت جهاد کشاورزی و سرشماری که از زنبورستانها و کلنیهای زنبور عسل در مازندران انجام شد، حاکی است مازندران هم اکنون دارای 336 هزار و 904 کلنی مدرن است.

نگهدار افزود: میانگین تولید عسل درهرکلنی مدرن 11 کیلو و 810 گرم است.

وی با اشاره به اینکه در مازندران در حدود هزارو300 کلنی بومی عسل تولید می شود، ادامه داد: میانگین تولید عسل در این نوع کلنیها پنج کیلو و 650 کیلوگرم است که توسط زنبورداران این استان پرورش داده می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: هم اکنون در مازندران حدود هزار و 200 نفر در پرورش زنبورعسل و تولید عسل مشغول به فعالیت هستند که شغل اصلی شان زنبورداری است.

نگهدار با اشاره به اینکه سه 3هزار و 377 نفرهم پرورش زنبور و تولید عسل را به عنوان شغل دوم آنان محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اشتغال این تعداد زنبوردار در مازندران حدود چهار هزار نفر نیز به عنوان کارگر و زنبوربان به صورت فصلی در این حرفه فعالیت می کنند.