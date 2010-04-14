سیدمحسن وزیری تهیهکننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: تیزر "شیر و عسل" را به تلویزیون تحویل دادیم که تائید شده و پخش آن همزمان با اکران فیلم شروع میشود. نمایش آنونسهای این فیلم در سینماها آغاز شده و پس از پایان اکران "سلام بر عشق" در 70 سینمای تهران و شهرستان روی پرده میرود.
وی ادامه داد: "شیر و عسل" همزمان با تهران در شیراز، مشهد، اصفهان و شهرهای بزرگ دیگر اکران میشود. با توجه به قصه جذاب و بازیگران فیلم ،امیدواریم "شیر و عسل" در جذب مخاطب موفق باشد. نوروز 89 به دلیل پخش برنامههای متنوع از تلویزیون و افزایش بهای بلیت استقبالی که پیشبینی میشد از فیلمها نشد اما امیدواریم وضعیت در ماههای بعدی سال بهتر شود.
تهیهکننده "کلاهی برای باران" ادامه داد: انتخاب فیلم برای نمایش در فصلهای مختلف سال اهمیت فراوان دارد، شاید بخشی از مشکل اکران نوروزی را باید در این انتخابها دید. ممکن است فیلمی باارزش و جذاب باشد اما اگر در زمان مناسب روی پرده نرود به درستی و خوبی دیده نمیشود.
فیلم سینمایی "شیر و عسل" با بازی پوریا پورسرخ، مهران غفوریان، مهران رجبی، یوسف صیادی، حسین رفیعی، فتحعلی اویسی، علی صادقی، افسانه پاکرو و فلور نظری بازیگران "شیر و عسل" هستند.
آرش معیریان فیلمهای سینمایی "کما"، "شارلاتان"، "چپدست" و "آنکه دریا میرود" را کارگردانی کرده است.
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