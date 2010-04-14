درمان و رهاسازی یک بهله عقاب در طبیعت آمل

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان های آمل و محمود آباد در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل اظهار داشت: این عقاب در حالی که مسموم شده و دو بالش هم شکسته بود توسط یک دوستدار حیات وحش مداوا و به این اداره تحویل داده شد.

بهمن صادق نژاد افزود: با تشخیص ماموران و کارشناسان این اداره مبنی بر بازیابی سلامت کامل این عقاب، در جنگل های امامزاده عبدالله ( ع ) آمل رها و به دامان طبیعت برگشت داده شد.

وی تصریح کرد: در سال گذشته چندین پرنده با ارزش و کمیابی توسط دوستداران حیات وحش و ماموران این اداره پیدا شده بودند که بعد از دوران درمانی و رفع مشکلاتشان به طبیعت رهاسازی شد.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستانهای آمل و محمودآباد گفت: دوستداران طبیعت هم اکنون از تعدادی پرنده با ارزش دیگر که بر اثر مسمومیت و مصدومیت دچار مشکل شدند نگهداری می کنند تا پس از بهبودی آنان را به محیط طبیعی شان بازگردانند.

صادق نژاد خاطرنشان کرد: این اداره امکاناتی را هم برای نگهداری پرندگان مصدوم در اختیار دوستداران پرندگان و طبیعت قرار می دهد.

وی یادآور شد: طبیعت و زیبا نگه داشتن محیط طبیعی افراد به خودشان بستگی دارد و در واقع خودشان باید از طبیعت محافظت کنند.

این دوستدار حیات وحش نیزاین اقدام خود را دوستی با طبیعت و لذت بردن از کار خود بیان کرد و از دیگر مردم هم خواست بیش از گذشته قدر پرندگان محیط طبیعت خود را بدانند.